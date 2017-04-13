ما هي شروط الحصول على الجرين كارد السعودي؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال عضو بارز في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) إن استحقاق البطاقة الخضراء (جرين كارد) يجب أن يكون "لأشخاص لديهم مميزات نادرة أو مميزات غير متوافرة داخل المملكة على مستوى العلم أو رجال أعمال ويملكون شركات ويستطيعون الاستثمار في المملكة".

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن الدكتور فهد بن جمعة نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى إن الجرين كارد ليس متاحاً للكل وإنما لأقلية من الوافدين، ولا يعني ذلك فتح باب الهجرة، وأن تحديد أهلية الوافد للجرين كارد يتم عبر عدة جهات، والنظر في الاستثمارات ومضاعفاتها في الاقتصاد السعودي، ومدى زيادة سيولتها في الاقتصاد، والفرص الوظيفية المتاحة، واستمرارية الاستثمار.

وقال "ابن جمعة" أن المملكة ستكتسب أفكاراً جديدة من هذا المشروع وخاصة استقطاب الأفكار والعقول العلمية، وليس هدفه اقتصاديا فقط.

وأضاف أن الجرين كارد مرتبط برغبة الشخص المؤهل في العيش في السعودية، لافتا إلى أن شروط الجرين كارد ستجعل الحاصلين عليه محدود جدا، والهدف منه إضافة قيمة اقتصادية وعلمية للمملكة.

وبحسب صحيفة "الوطن"، فإن شروط الحصول على الجرين كارد هي:

1- مستوى تعليمي نادر

2- مؤهلات دقيقة

3- مؤهلات مطلوبة

4- توافر أفكار علمية وعملية تفيد المملكة

5- القدرة المالية العالية للمستثمر

6- تحقيق استثمارات طويلة الأجل

7- تحقيق مكاسب من الاستثمارات

8- توظيف السعوديين

9- إضافة قيمة اقتصادية للمملكة

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أول من كشف، قبل حوالي سنة، عن نية المملكة تطبيق نظام جديد يدعى بـ "البطاقة الخضراء"، شبيه بالنظام الأمريكي المعروف بـ "جرين كارد"، يتيح للمقيم جميع مميزات المواطن خلال إقامته هناك، غير أنه لا يحصل على الجنسية مباشرة. ولم يقدم الأمير محمد، الذي يشرف على وزارات من بينها وزارة المالية والنفط والاقتصاد من خلال رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مزيداً من التفاصيل حول آليات النظام الجديد أو موعد تطبيقه.

ومن المتوقع أن يكون الحصول على الكرين كارد في السعودية مأجوراً بعكس مثيله الأمريكي المجاني، وأن تكون رسوم الحصول عليه مرتفعة بالاستناد إلى مبلغ 10 مليارات دولار الذي تقول الرياض إنها ستجنيه سنوياً من المشروع الجديد.

وذكرت تقارير سابقة أن الكرين كارد السعودي لن يسمح لحامليه بالحصول على الجنسية السعودية بتاتاً، لتبقى ميزاته الأخرى مجهولة بالنسبة للوافدين الأجانب المقيمين في المملكة، وعددهم نحو 11 مليون أجنبي، أو بالنسبة لمن هم خارج السعودية ويريدون الحصول على الكرين كارد الجديد الذي يخولهم دخول المملكة والإقامة فيها.