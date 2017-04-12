"العربية للمزادات" توقع إتفاقية لتنظيم أول مزاد علني في البحرين

وقعت "شركة مزاد" إحدى شركات البحرين القابضة "ممتلكات" ـ إتفاقية تعاون مع شركة "العربية للمزادات" البحرينية إحدى شركات "الإمارات للمزادات" لتتولى "العربية للمزادات" بمقتضاها تنظيم وإدارة أول مزاد علني في مملكة البحرين على 50 رقما مميزا للسيارات الخاصة وذلك يوم غد.

وقع الاتفاقية كل من طلال عارف العريفي الرئيس التنفيذي لشركة "مزاد" وعبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات يوم أمس في العاصمة البحرينية المنامة وبحضور عدد من مسؤولي الشركتين.

وووفق وكالة أنباء الإمارات، يعتبر هذا المزاد باكورة عمل شركة "العربية للمزادات" الشركة البحرينية التي تأسست مؤخرا لتعمل تحت مظلة "الإمارات للمزادات" الشركة الرائدة في مجال إدارة وتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، ويعد أيضا باكورة عمل "مزاد" العاملة تحت مظلة شركة البحرين القابضة التي تتولى الإشراف على المزادات عبر التعاقد مع شركات المزادات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال.

وقال عبدالله المناعي إن هذه الاتفاقية تشكل فرصة مبشرة لانطلاق وتيرة العمل في البحرين إلى جانب "مزاد" خاصة في ظل ما تمتاز به السوق البحرينية من سمعة وبنية تنظيمية مشجعة على إقامة مختلف الفعاليات بما فيها المزادات العلنية.

وأكد أن "العربية للمزادات" ستضع كل ما تملك من خبرة تزيد على 14 سنة للعمل إلى جانب "مزاد" لضمان إنجاح المزاد الأول الذي يقام في البحرين على الأرقام المميزة للسيارات الخاصة وسيكون محبو اقتناء الأرقام المميزة على موعد مع المشاركة من خلال التسجيل للدخول والمزايدة على الأرقام المفضلة لديهم.

من جانبه قال طلال العريفي إن شركة "مزاد" ستعهد بموجب هذه الاتفاقية لـ"العربية للمزادات" مهمة تنظيم أول مزاد لبيع الأرقام المميزة للسيارات الخاصة لتستفيد من خبرتها في تنظيم المزادات بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها "مزاد".

وأوضح العريفي أن المبالغ التي سيتم تحصيلها خلال المزاد من بيع الأرقام المميزة للوحات للسيارات الخاصة سيتم إيداعها لدى وزارة المالية البحرينية، لافتا إلى أن "مزاد" تتطلع للعب دور هام في المرحلة المقبلة في السوق البحريني من خلال الإشراف على تنظيم المزادات بشتى أنواعها.