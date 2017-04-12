"سيمنس" ينشئ مقرا عالميا للخدمات اللوجستية في موقع "إكسبو 2020 دبي"

أعلنت شركة سيمنس "إيه.جي" الألمانية ـ إحدى أكبر شركات التصنيع والإلكترونيات في العالم ـ في دبي اليوم أنها ستنشئ مقرها العالمي الخاص بالأنشطة اللوجستية للمطارات والموانئ والشحن في موقع "إكسبو 2020 دبي" بعد انتهاء فاعلياته في إبريل /2021/ حيث تدعم هذه الخطوة الخطط الخاصة بـ "إرث" الحدث والتنمية الصناعية واللوجستية في دبي.

كما أعلن "إكسبو 2020 دبي" في نفس الوقت خلال مؤتمر صحفي عقده الجانبان في دبي اليوم ـ أنه أبرم شراكة مع سيمنس من فئة "شريك رسمي أول" في مجال البنية التحتية وعمليات التشغيل الذكية وتوفير حلول ابتكارية متنوعة وتكنولوجيا ومنتجات تساعد في بناء وتشغيل إكسبو استثنائي يترك أثرا ملموسا بعد إسدال الستار على إكسبو 2020 دبي.

وأكد بيان صحفي صدر عن "إكسبو 2020 دبي"، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن قرار الشركة الألمانية الكبرى بإقامة إحدى أعمالها في الموقع يعد تصويتا كبيرا بالثقة في رؤية إكسبو الخاصة بموقعه الممتد على مساحة /4.38/ كيلومتر مربع في منطقة "دبي الجنوب" بأن يصير الموقع نظاما بيئيا مزدهرا حاضنا للأعمال التجارية والسكن والسياحة في المستقبل وأن يستقطب شركات عالمية كي تنشئ موطئ قدم لها هناك.

ونوه بأن سيمنس ـ طبقا لهذا الإعلان ـ ستنضم إلى موانئ دبي العالمية وطيران الإمارات واتصالات و"إس.إيه.بي" في فئة الشريك الرسمي الأول لـ "إكسبو 2020 دبي" ومن المتوقع إبرام شراكات تجارية مهمة مع إكسبو والإعلان عنها في الشهور المقبلة.

وتتوقع إدارة "إكسبو 2020 دبي" أن تسير مزيد من الشركات العالمية على خطى "سيمنس" وهو ما سيولد فرص عمل وتجارة في منطقة دبي الجنوب الناشئة.

وأوضح البيان أن سيمنس ستستغل البنية التحتية القائمة والمباني الدائمة الخاصة بـ"إكسبو 2020 دبي" لتكون موقعا يضم المقر العالمي للخدمات اللوجستية في الشركة والكفاءات الخاصة بها في مجالات المطارات والبنى الأساسية المتعلقة بالشحن والموانئ والبحوث والتطوير وستتجلى القيمة المضافة بجميع مستوياتها محليا بما في ذلك الإدارة العالمية والاستراتيجية والابتكار وتطوير تطبيقات التحول الرقمي والمبيعات والتجميع والإنتاج.

وذكر أنه بمقتضى الشراكة ستوفر سيمنس حلولا ذكية خاصة بالجانب التقني وعمليات التشغيل الخاصة بموقع "إكسبو 2020 دبي" وتشغيل نظام "مايندسفير" وهو نظام تشغيل مفتوح خاص بإنترنت الأشياء.

وسيستخدم "مايندسفير" في البداية في تحسين كفاءة إدارة الطاقة والمباني في أنحاء المنطقة المسورة في الموقع مما سيمكن إكسبو وسيمنس والشركاء الآخرين والشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات في البيئة الحاضنة للإبداع التي يشكلها "إكسبو 2020 دبي" من تحويل البيانات الصماء إلى معرفة حية.

ومن وحي "رؤية دبي لعام 2021" و"موضوعات" إكسبو الرئيسة - الفرص والتنقل والاستدامة - سيروج الجانبان لاستخدام منصة "مايندسفير" خارج إكسبو ولدى أكثر من /200/ مشارك في "إكسبو 2020 دبي".

وقال جو كايزر الرئيس التنفيذي لسيمنس تعليقا على إعلان اليوم إن لدى الشركة تاريخ طويل من الشراكات مع إكسبو الدولي ويسعدنا أن نكون شريكا رسميا أول نقدم الدعم للعمليات التشغيلية الذكية لإكسبو 2020 دبي.

وذكر رولاند بوش عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في سيمنس أن هذا القرار الاستراتيجي يؤكد أهمية دبي كلاعب رئيس في مجال الخدمات اللوجستية والنقل في دبي على مستوى العالم حيث تعمل أكبر شركات الطيران العالمية والموانئ في دبي وحولها.

ويعمل لدى الشركة الألمانية /351/ ألف شخص في مختلف أنحاء العالم بعوائد سنوية بلغت نحو /80/ مليار يورو في العام الماضي وهي الشركة الأكبر من نوعها واحتلت المركز /51/ على قائمة "فوربس" لأكبر شركات العالم في العام الماضي والمركز /71/ على قائمة "فورتشن العالمية" لأكبر /500/ شركة عالمية من حيث العوائد كما أن ولديها أنشطة في نحو /190/ بلدا ولها /285/ منشأة إنتاج وتصنيع.

وموقع إكسبو قريب من "مطار آل مكتوم الدولي" الذي سيتوسع ليصير أكثر نشاطا في العالم حيث ستبلغ أقصى طاقة استيعابية له نحو /220/ مليون مسافر من مختلف أنحاء العالم في كل عام اعتبارا من عام /2025/ كما أن موقع إكسبو يقع على مسيرة ساعة بالسيارة من مطاري دبي وأبوظبي الدوليين ويرتبط أيضا بطرق وخط للمترو.

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