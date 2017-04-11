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سياسة واقتصاد

قصر العمل في المولات والعربات في القصيم على السعوديين والسعوديات فقط

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 11 إبريل 2017
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قصر العمل في المولات والعربات في القصيم على السعوديين والسعوديات فقط

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي بن ناصر الغفيص قراراً وزارياً يقضي بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة المولات بمنطقة القصيم على السعوديين من الجنسين كما سيقتصر العمل في العربات المتنقلة بالمنطقة على السعوديين والسعوديات فقط بدء من مطلع العام الهجري القادم.

 

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه وفقاً للقرار الوزاري، يقصد بالمراكز التجارية المغلقة الأسواق التي تحتوي على عدد كبير من المحلات التجارية بمختلف النشاطات وأماكن الترفيه ومطاعم الوجبات الخفيفة التي يطلق عليها اسم "المول".

 

وتضمن القرار أن يقصر العمل بالعربات المتنقلة بمنطقة القصيم على السعوديين من الجنسين ويقصد بالعربات السيارات أو ما يسمى "الكرفانات" المتنقلة بالشوارع والميادين والأماكن العامة المخصصة لبيع سلعة أو تقديم خدمة.

 

كان أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود قد وقع في وقت سابق محضر مشروع توطين المراكز التجارية في المنطقة مع وزير العمل علي الغفيص.

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