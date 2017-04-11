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سياسة واقتصاد

مؤسسة البترول الوطنية الصينية تقيم مقرا إقليميا في دبي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 11 إبريل 2017
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مؤسسة البترول الوطنية الصينية تقيم مقرا إقليميا في دبي
شعار مؤسسة البترول الوطنية الصينية

قالت وسائل الإعلام الرسمية ومصدر في مؤسسة البترول الوطنية الصينية إن المؤسسة وافقت على إقامة مقر إقليمي بالمنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) بدبي ليشرف على الاستثمارات والخدمات النفطية والتجارة في الشرق الأوسط.

 

ووفق رويترز، أوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الثلاثاء أن المقر الجديد سيقام على مساحة 55 ألف متر مربع ويضم مبنى إداريا من عدة طوابق ومنشأة لتخزين معدات النفط والغاز.

 

 

ونقلت الوكالة عن تشو جون فنغ الرئيس التنفيذي للمؤسسة في الشرق الأوسط قوله إن جميع شركات المؤسسة الست عشرة العاملة في المنطقة سيكون لها مكاتب في جافزا.

 

 

يأتي الاعلان بعد وقت قصير من موافقة المؤسسة الصينية على شراء حصة قدرها ثمانية بالمئة في امتياز لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو).

 

 

ومنذ العام الماضي أصبحت دبي المركز الاقليمي لمؤسسة البترول الصينية وهي الشركة الأم لشركة بتروتشاينا أكبر شركات النفط والغاز في آسيا وتغطي أعمالها في الإمارة الاستثمار في أنشطة المنبع وخدمات حقول النفط وتجارة الخام.

 

 

وإلى جانب الإمارات توجد للمؤسسة استثمارات ضخمة في العراق وقد عززت أنشطة النفط والغاز في إيران في الآونة الأخيرة

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