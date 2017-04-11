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سياسة واقتصاد

33 ألف وظيفة شاغرة يعلنها بيت.كوم خلال الربع الأول 2017

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 11 إبريل 2017
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33 ألف وظيفة شاغرة يعلنها بيت.كوم خلال الربع الأول 2017

اختتم موقع بيت.كوم -المتخصص بالوظائف في الشرق الأوسط- الربع الأول من العام 2017 بضم عدد كبير من أصحاب العمل الذين يعلنون عن آلاف الوظائف الشاغرة في منطقة الشرق الأوسط.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، توفر على بيت.كوم خلال الربع الأول من العام أكثر من 32,600 وظيفة شاغرة ليحقق الموقع بذلك نجاحاً كبيراً. وهذه الأرقام لا تشمل آلاف الوظائف الشاغرة الأخرى التي يتم تعبئتها يومياً من خلال أداة البحث عن السير الذاتية من بيت.كوم، فالعديد من الشركات تستخدم هذه الأداة للبحث ضمن 27 مليون سيرة ذاتية وتوظيف أفضل المرشحين لوظائفهم الشاغرة دون الإعلان عنها.

 

وقال سهيل المصري نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم "منذ بداية العام ونحن نضاعف جهودنا لتوفير المزيد من الوظائف للباحثين عن عمل في المنطقة، فمهمتنا الرئيسية هي دعم وتطوير سوق العمل في الشرق الأوسط من خلال تسهيل التواصل بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل، وتزويد كافة الأشخاص في المنطقة بأكثر الأدوات فعالية والمعلومات المفيدة".

 

وأضاف "نحن فخورون بالعدد الهائل للوظائف المتوفرة باستمرار على بيت.كوم وعدد أصحاب العمل الذين يبحثون عن السيرة الذاتية لتوظيف المرشحين بطريقة سهلة وسريعة، كما نتطلع للعمل بجد أكبر في الربع القادم والتعاون مع المزيد من الشركات الرائدة في المنطقة. ويشجّع بيت.كوم الباحثين عن عمل على التقدم إلى الوظائف المعلنة على الموقع وإكمال صفحاتهم الشخصية وتحديث سيرهم الذاتية باستمرار كي يتمكن أصحاب العمل الذين يبحثون عن مرشحين من التواصل معهم مباشرة".

 

وتغطي الوظائف المعلنة على بيت.كوم بلدان ومهارات ومؤهلات علمية مختلفة، كما تشمل مجالات مهنية متنوّعة بدءاً من المبيعات والتسويق والهندسة والبناء، وصولا إلى التمويل والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

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