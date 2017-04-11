السعودية تحذر المتهربين من دفع ضرائب السلع الانتقائية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - حذرت السلطات السعودية المعنية بنظام الضريبة الانتقائية من التهرب الضريبي الذي قد ينشأ بعد تطبيق النظام في الربع الثاني من العام الحالي 2017 محددة عدداً من العقوبات بحقهم.

وبحسب صحيفة "الحياة" السعودية، تشير مسودة النظام إلى ضرورة تسجيل الشخص العامل على استيراد السلع الانتقائية أو إنتاجها أو حيازتها في الهيئة العامة للزكاة والدخل كتابياً، وتعتبر مزاولة العمل في هذه الأنشطة من دون تسجيل تهرباً ضريبياً، وحددت عقوبته بغرامات مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.

وأكدت المسودة في مادتها الـ 14 على ضرورة تقديم المسجل في مصلحة الزكاة والدخل من الممارسين العمل في مجال السلع الانتقائية إقراراً ضريبياً، ومعاقبة كل مخالف لهذه المادة بغرامات مالية لا تقل عن 5 بالمئة ولا تزيد على 25 بالمئة من قيمة الضريبة.

وأوضحت أن نظام الضريبة الانتقائية يشمل ثلاث سلع هي التبغ ومشروبات الطاقة بمعدل ضريبة بنسبة 100 بالمئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة، وتطبق عقوبات على كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامات تعادل 5 بالمئة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر.

وكان سليمان الضحيان نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة بالهيئة العامة للزكاة والدخل توقع، الشهر الماضي، حجم الإيرادات المتوقعة من فرض ضريبة السلع الانتقائية في السعودية بحوالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) سنوياً.

وكانت وزارة المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، قد أكدتا، في وقت سابق، أن الموعد المستهدف لبدء التطبيق هو مطلع أبريل/نيسان الجاري فيما بينت وثيقة برنامج التوازن المالي أن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية سيكون في الربع الثاني من العام 2017.

وتفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محدّدة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرّة، والسلع الكمالية؛ حيث إن السلع المشمولة حالياً هي: منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة على سعر التجزئة، وهو ‌سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدّد والمعلن عنه، أو المدون على السلعة من قِبل المستورد أو المُصنّع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية.