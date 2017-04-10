"أغذية" الإمارات توقع اتفاقية مع أكبر شركة لتصدير العلف في أمريكا

أعلنت مجموعة "أغذية"، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع شركة "أندرسون هاي آند غرين كو" أكبر مُصدِّر للعلف في الولايات المتحدة الأمريكية. وبمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، يتم تأسيس شركة جديدة لتتولى مهمة استيراد منتجات العلف الممتازة من الشركة الأمريكية، وتوزيعها في الإمارات والأسواق الخليجية الأخرى.

وبالتزامن مع إطلاقها أولى منتجات العلف الممتاز تحت العلامة التجارية "اجريفيتا المرابع" أعلنت "أغذية" عن شراكتها مع "أندرسون هاي" خلال معرض الشرق الأوسط الزراعي الذي يستضيفه مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض مؤكدة بذلك التزامها بدعم نمو وتطور القطاع الزراعي المحلي وجهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال توفير حلول تغذية عالية الجودة للماشية في البلاد، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وأوضح سعادة المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة "أغذية" ان الشراكة مع "أندرسون هاي" تمثل دليلاً على الالتزام بتحقيق أفضل قيمة ممكنة لمساهمي "اغذية" ودعم البرامج الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي في الدولة، منوها ان أهمية هذا التعاون تنبع من كونه سيثمر عن ولادة كيان بديل متخصص في توريد وتوزيع منتجات العلف عالي الجودة في دولة الإمارات وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يصعب تحقيقه لو عملنا بمفردنا بصورة مستقلة.

من جانبه لفت طارق الواحدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة "أغذية" ان صناعة الأعلاف الحيوانية شكلت أحد الأنشطة الرئيسية التي ركزت عليها الشركة منذ بداية تأسيسها في العام 1978.

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية دأبت المجموعة باستمرار على تعزيز منتجاتها وخدماتها التي نقدمها للعملاء ويعتبر هذا المشروع المشترك إلى جانب إطلاق علامة "اجريفيتا المرابع" خطوة أخرى مهمة في هذا الاتجاه ومن شأنها دعم نمو محفظة "أجريفيتا" الحالية من منتجات العلف الحيواني ويوفر حلاً متكاملاً لعملائنا من أصحاب مزارع الماشية في دولة الإمارات.

يذكر ان شركة المطاحن الكبرى التابعة لأغذية تتمتع بخبرة تزيد على 36 عاماً في مجال صناعة الأعلاف الحيوانية وتوفر اليوم أكثر من 50 نوعا من الأعلاف الحيوانية كما تقدم حلولاً مبتكرة للمزارعين في الدولة وتتبع نهج عمل استباقي يقوم على تطوير منتجات متنوعة تلبي مختلف احتياجاتهم كما تعمل على تعزيز الوعي بالقطاع وتوفير التوجيه والإرشاد للمزارعين من خلال خبراء متخصصين، وكانت الشركة قد أطلقت مؤخراً نظام الطلب الذكي مستفيدة من أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة لخدمة عملائها بسرعة أكبر وتعزيز راحتهم.