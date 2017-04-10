السعودية تدعو الشركات إلى سرعة تعديل أنظمتها

دعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية جميع الشركات في المملكة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة وتعديل عقود التأسيس لبقية أنواع الشركات بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد قبل تاريخ 25/7/1438هـ الموافق ليوم 22 أبريل/نيسان القادم.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، أوضحت الوزارة أن آلية التعديل تتم عبر نظام الجمعيات الالكتروني للشركات المساهمة ونظام قرارات الشركاء لبقية أنواع الشركات وذلك عبر بوابة أعمال aamal.sa على الموقع الالكتروني للوزارة.
ويعزز نظام الشركات الجديد مبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء والمساهمين، كما يعزز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم ووضع الإطار القانوني للشركات القابضة.
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