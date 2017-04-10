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سياسة واقتصاد

السعودية: 150 ريالاً يومياً غرامة عدم استقبال الخادمات

أريبيان بزنس
الاثنين، 10 إبريل 2017
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السعودية: 150 ريالاً يومياً غرامة عدم استقبال الخادمات

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أنه في حال تخلف صاحب العمل عن استقبال العمالة المنزلية (الخادمات) يتم إرسال العاملات إلى دور الإيواء المنتشرة في المناطق على أن يقوم صاحب العمل بدفع غرامة تبلغ 150 ريالاً (40 دولاراً) عن كل يوم تقضيه العاملة في الدار.

 

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إن المدة القصوى لبقاء أي عاملة لا تتجاوز 15 يوماً، حيث يتبع ذلك إجراء نقل كفالة العاملة إلى مستفيد آخر.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن الناطق الإعلامي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي إنه عند مضي 12 ساعة من عدم مراجعة صاحب العمل لاستلام العاملة المنزلية يتم تسليمها لمكتب رعاية شؤون العاملات بالمنطقة، بعد التعاون والتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإدارة الجوازات بالمطار، موضحا أنه لا يوجد تأخير في تسليم القادمات للعمل بالمكتب المخصص بجوازات مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

 

وقال "العتيبي" إن الجوازات أتاحت لأصحاب العمل التأكد من وصول القادمة للعمل، من خلال خدمات موقع "أبشر" الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، وفي حال عدم تمكنه من المراجعة لاستلامها يمكنه من حسابه عمل تفويض إلكتروني لمن يرغب بتسلمها نيابة عنه.

 

وأوضح أنه بعد وصول رحلة العاملة المنزلية يتولى موظف من الشركة الناقلة مساعدتها على إنهاء الإجراءات بالجوازات، ثم تسلم العفش ثم الجمارك ثم تسليمها إلى مكتب الجوازات المخصص لتسليم القادمات للعمل والملحق في قاعة انتظار تشرف عليه موظفات للجوازات، وعند مراجعة صاحب العمل لموظف مكتب تسليم القادمات للعمل يتم التحقق من بياناته، ووجود العاملة في قاعة الانتظار النسائي، ويتم استدعاؤها وتسليمها له، إن كانت موجودة في قاعة الانتظار.

 

ويشتكي بعض المواطنين من تأخر استلام العاملات في المطارات، بالرغم من حضورهم في الوقت المعلن عنه. وقالت الصحيفة اليومية إن مواطناً انتظر في مطار الملك فهد الدولي لاستلام عاملته أكثر من 6 ساعات في مكتب الجوازات، ونقلت عنه إن إجراءات إنهاء التسليم مرهقة.

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