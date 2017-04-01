الشارقة تبدأ تحصيل 10 دراهم رسم البحث العلمي على المعاملات الحكومية

أنهت دائرة المالية المركزية بالشارقة وضع آليات تحصيل رسم البحث العلمي، والذي يقضي بتحديد 10 دراهم كرسم دعم للأبحاث العلمية عن كل معاملة ولجميع الرسوم المحددة وفق التشريعات السارية في الإمارة.

وبدأت العديد من الجهات الحكومية المعنية باستحصال الرسم بعد قيام الدائرة المالية بإنجاز عملية الربط المركزي وتعريف كافة الجهات بآلية تحصيل هذه الرسوم التي تأتي لرفع مستوى البحث العلمي ودعم الباحثين.

وقال سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، عن موقع مينا هيرالد، :” أولينا اهتماما كبيرا لهذا القرار وقمنا بوضعه في حيز التنفيذ بوقت زمني قياسي بعد أن قمنا بزيارات تعريفية مباشرة لشرح تطبيقات وآليات تنفيذه، ومن خلال الإيرادات المتحققة من هذه الرسوم المالية، سيتم تعزيز المكانة العلمية للإمارة، والتي ستسهم في زيادة اعداد البحوث العلمية، وفي نفس الوقت نحن ملتزمون بتسهيل إجراءات المتعاملين من خلال توفير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة والازدهار في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتابع الصايغ: “تمت هذه الزيارات بهدف التعريف بالقرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والذي يقضي بدعم الأبحاث العلمية، وكيفية تحصيل هذا الرسم على المعاملات، والتعامل مع أية إشكاليات بالأنظمة الإلكترونية فيما يتعلّق بهذا الموضوع، وتقديم أفضل الخدمات النوعية للمتعاملين مع الجهات الحكومية في الإمارة”.

وشملت هذه الزيارات كافة الجهات المعنية بتطبيق هذا الرسم من الجهات الحكومية والدوائر المحلية والهيئات المستقلة، والمؤسسات العامة الاتحادية منها والمحلية إضافة إلى جميع مراكز الخدمة ذات الطابع نفسه، وسلطات المناطق الحرة والمجالس الحكومية في إمارة الشارقة.

وتختص دائرة المالية المركزية بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما يتعلّق بأنظمة وضوابط استيفاء الرسم المحلي وتحصيله لصالح الجهة المستفيدة ، كما تتولى الدائرة مهمة فتح حساب مصرفي خاص تودع به جميع الرسوم المحلية والمحصلة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويكون لها صلاحية إدارة هذا الحساب والإشراف عليه وفق المرسوم الاميري .

وكان قرار المجلس التنفيذي قد استثنى من هذا الرسم، المعاملات التي يقل رسمها الأصلي عن مبلغ 50 درهماً، والغرامات التي يقل رسمها الأصلي عن 50 درهماً، والمعاملات العلاجية والخدمات الطبية في أي من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية العاملة في الإمارة، إلى جانب أية معاملات أخرى يوافق المجلس على إعفائها من الرسم المحلي بناءً على عرض الرئيس.