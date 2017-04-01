Arabian business
سياسة واقتصاد

"اقتصادية الشارقة" تضع معايير جديدة لقطاع البيع بالتجزئة "البقالة"

أريبيان بزنس
السبت، 1 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"اقتصادية الشارقة" تضع معايير جديدة لقطاع البيع بالتجزئة "البقالة"

وضعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة معايير واشتراطات جديدة للعاملين في قطاع البيع بالتجزئة "البقالة" على مستوى مدينة الشارقة حيث سيتم تعميمها لاحقا على المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

 

يأتي ذلك ضمن سعي الدائرة لتطوير هذا القطاع الهام والحيوي بما يسهم في إبراز الوجه الحضاري للإمارة وتقديم أفضل الخدمات للجمهور والمستهلكين كما يهدف المشروع إلى توحيد الشكل والهوية البصرية وذلك لإضفاء القيمة الجمالية على القطاع وتحسين مستوى الخدمات التي تتمتع بتقنيات ومعدات متطورة.

 

 

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات،  أن المعايير والاشتراطات الجديدة للبقالات ستسهم في جودة الخدمات المقدمة كما ستساهم في زيادة وتيرة العمل التجاري بالمحل نظرا لما سيشهده من إقبال من قبل المستهلكين إضافة إلى جودة عمليات التخزين السليمة والصحية للأغذية وتفادي تكديس البضائع على الرفوف وتوحيد الزي للعاملين في "البقالات " وكذلك وضع هوية بصرية موحدة للبقالات كافة في إمارة الشارقة.

 

 

ويهدف المشروع الى خلق فرص استثمارية لمواطني الشارقة والدولة إلى جانب تشريعات ولوائح تنفيذية تخدم إعادة تنظيم وتطويرالقطاع .. مشيرا الى ان الشركات التي ترغب في ممارسة نشاط البيع بالتجزئة "البقالات" من أصحاب العلامات التجارية والتي تستثمر في حق الامتياز وافقت على ان تلتزم بتطبيق المسؤولية المجتمعية والمتمثلة في منح الشباب المواطنين الحق بإدارة وتملك بعض البقالات الجديدة تشجيعا لهم للدخول في قطاع البيع بالتجزئة.

 

 

واكد سعادته ان الهدف من وضع هذه المعايير والاشتراطات الجديدة هي تطوير قطاع البيع بالتجزئة " البقالة " من حيث آليات التشغيل من الإطار القديم التقليدي إلى إطار حضاري يساهم في تطوير اقتصاد الإمارة وتحسين قطاع البيع بالتجزئة لتصبح بيئة جاذبة للمستثمرين وتوحيد الشكل والهوية البصرية لإضفاء القيمة الجمالية على القطاع وبما يتوافق مع توجه الإمارة.

 

 

وأضاف ان البدء بالتطبيق سيبدأ اولا في المناطق التجارية ومنح اصحاب هذه البقالات مهلة مدتها سنة ميلادية لتوفيق اوضاعها الى جانب الاشتراطات الخاصة بالدائرة و اخرى لبلدية الشارقة واشتراطات امنية.

 

 

وأشار سعادته إلى أن فريق عمل من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والجهات ذات العلاقة سيقوم بتنفيذ زيارات ميدانية خلال فترة المهلة المحددة للإشراف على تنفيذ محال البيع بالتجزئة " البقالات " للاشتراطات واللوائح الجديدة كافة للتأكد من التزامها وحرصها على إجراء التغيرات المطلوبة وتوجيهها بكيفية التنفيذ وفق المعايير المحددة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

"مدينة النشر" مشروع ثقافي كبير تقدمه الشارقة إلى العالم

"اكسبو الشارقة" يستضيف معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 4 ابريل

الشارقة تدخل موسوعة غينيس بأكبر رخصة قيادة على مستوى العالم

مواقف الشارقة خاضعة للرسوم من 8 صباحاً وحتى 10 مساءً

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

البحرين تتيح لمواطني دول مجلس التعاون إصدار بطاقة الهوية

بنوك الإمارات تلزم عملاءها تبادل معلوماتهم الضريبية مع الدول الأخرى

الأميرة هيا بنت الحسين تزور استراليا

وكالة موديز تتوقع عجزاً كبيراً بموازنة السعودية في 2017

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"مدينة النشر" مشروع ثقافي كبير تقدمه الشارقة إلى العالم

"طرق دبي" تـُشغـّل العبرة التراثية بمنطقة مشروع "كريك هاربير"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »