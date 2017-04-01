البحرين تتيح لمواطني دول مجلس التعاون إصدار بطاقة الهوية

أعلنت مملكة البحرين اليوم أنها أتاحت لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ــ من المقيمين والمستثمرين ــ إمكانية استصدار بطاقة هوية بحرينية لتسهيل إجراءات معاملاتهم أمام الدوائر الخدمية في المملكة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" وفقا لوكالة أنباء الإمارات، عن محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قوله،" أن الإجراء يهدف إلى تعزيز الروابط والعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس إضافة إلى أنه يمثل فرصة لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخليجية والتبادل التجاري البيني مما يفتح المجال لطرح مزيد من الخدمات وابتكار خدمات جديدة تحقق رضا المتعاملين ".

وأضاف أن هذا الأمر جاء تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، بهدف منح مزيد من التسهيلات للمقيمين والمستثمرين في البحرين من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.