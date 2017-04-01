Arabian business
سياسة واقتصاد

البحرين تتيح لمواطني دول مجلس التعاون إصدار بطاقة الهوية

أريبيان بزنس
السبت، 1 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
البحرين تتيح لمواطني دول مجلس التعاون إصدار بطاقة الهوية

أعلنت مملكة البحرين اليوم أنها أتاحت لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ــ من المقيمين والمستثمرين ــ إمكانية استصدار بطاقة هوية بحرينية لتسهيل إجراءات معاملاتهم أمام الدوائر الخدمية في المملكة.

 

ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" وفقا لوكالة أنباء الإمارات، عن محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قوله،" أن الإجراء يهدف إلى تعزيز الروابط والعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس إضافة إلى أنه يمثل فرصة لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخليجية والتبادل التجاري البيني مما يفتح المجال لطرح مزيد من الخدمات وابتكار خدمات جديدة تحقق رضا المتعاملين ".

 

 

وأضاف أن هذا الأمر جاء تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، بهدف منح مزيد من التسهيلات للمقيمين والمستثمرين في البحرين من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المزيد من أخبار البحرين

المزيد عن هذا الخبر

البحرين توقع اتفاقية لوضع إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية

تدشين المرحلة التشغيلية لـ "سوق البحرين الاستثماري"

شركة بحرينية تتلقى عروضاً لإنشاء صالات سينما في السعودية

أركابيتا البحرينية تشترى منشآت تخزين في دبي بقيمة 150 مليون دولار

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

بنوك الإمارات تلزم عملاءها تبادل معلوماتهم الضريبية مع الدول الأخرى

الأميرة هيا بنت الحسين تزور استراليا

وكالة موديز تتوقع عجزاً كبيراً بموازنة السعودية في 2017

الإمارات تؤهل أكبر مصنع لإنتاج التمور في مصر

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"طرق دبي" تـُشغـّل العبرة التراثية بمنطقة مشروع "كريك هاربير"

السعودية: 200 منشأة قطاع خاص في الرياض تسجل أراضيها بنظام الرسوم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »