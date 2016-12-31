ما هي أهم القرارات الاقتصادية التي صدرت في السعودية خلال ٢٠١٦؟

نشرت صحيفة سعودية اليوم السبت أخر أيام العام الميلادي 2016 تقريراً لخصت فيه " أهم خمسة قرارات اقتصادية صدرت خلال ٢٠١٦" في المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وبحسب صحيفة "سبق" الإلكترونية، فإن أهم خمسة قرارات اقتصادية في السعودية خلال العام 2016 هي:

١- دعم نقدي للمواطنين (حساب المواطن)

أطلقت السعودية خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري برنامجاً "لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر عبر منصّة موحدة تستهدف دعم الأسر، وخاصة ذوي الدخل المحدود، في تحمُّل أعباء الإصلاحات الاقتصادية المُقبلة" التي سيشهدها المواطن إثر رفع الدعم الحكومي الذي ستشهده البلاد في المرحلة المقبلة.

ويهدف القرار إلى تشجيع الأسر على الاستهداف الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه والكهرباء، وكذلك تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة من الإصلاحات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض، ومن أهدافه أيضاً تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين.

٢- رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية

قدّمت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط مبادرة لتعزيز الإيرادات غير النفطية لمجلس الوزراء وذلك برفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية.

وأصبحت رسوم تأشيرة الدخول المتعدّد للمملكة 8 آلاف ريال، و5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و3 آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر. أما الدخول لمرة واحدة فألفي ريال، على أن تتحمّل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.

وشملت القرارات أيضاً زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدّد لمدة ستة أشهر.

كما أقرّ المجلس، في وقت سابق، تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، ومن بينها فرض غرامات كبيرة على "المفحطين".

٣- الراتب بالأبراج

من القرارات المهمة والتاريخية التي شهدها العام ٢٠١٦ للسعوديين الموظفين في الحكومة هو تغيير نزول الرواتب بعد أن أمضوا عقوداً في تسلُّم رواتبهم بالتاريخ الهجري وكان في يوم ٢٥ من كل شهر هجري لتشهد سنة ٢٠١٦ تغييراً في نزولها فقد اعتمدت وزارة المالية اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.

وقال كثيرون إن لهذه الخطوة أبعاداً اقتصادية ليست في صالح المواطن السعودي.

٤- إلغاء بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين

ألغت السعودية البدلات والمكافآت من خلال إيقاف العلاوة السنوية لهذا العام ١٤٣٨؛ وقالت وزارة الخدمة المدنية إن قرار عدم منحها يشمل جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود برامج التشغيل السعوديين وغير السعوديين.

ومن ضمن البدلات والمكافآت والمزايا التي أُلغيت كذلك بدل التعيين واقتصر بدل طبيعة العمل على الوظائف المحدّدة بالقرار فقط، ومن ضمن البدلات التي أُلغيت مكافأة بقاء الموظف لتسليم ما في عهدته، وأيضاً بدل مكافأة الحاسب الآلي، وبدل السكن واستُثني من ذلك الأطباء، وبدل الانتقال الشهري في الإجازات ولو كان ذلك ليوم واحد.

٥- تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى

شملت قرارات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في هذا العام أيضاً تخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وهم الذين ينظر لهم من المواطنين كطبقة "مخملية"؛ حيث تم خفض راتب الوزير ومَن في مرتبته بنسبة 20 بالمئة وخُفضت مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 بالمئة؛ لتكون هذه القرارات شاملة لجميع مَن يعمل في الدولة دون تمييز لأحد.