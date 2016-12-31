كلاب بوليسية مستنسخة لبوتين

كشفت الشرطة والأجهزة الأمنية الروسية، أخيراً، عن إجراء اختبارات على أنواع من الكلاب معدلة جينياً، للعمل مع القوات الخاصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد استنسخت بهدف اشتمام المتفجرات والمخدرات.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في تقرير نشر أخيراً، أن كلاب المالينو البلجيكية الثلاثة قام باستنساخها أستاذ من كوريا الجنوبية بغرض استعادة حيوانات الماموث الصوفية المنقرضة إلى سيبيريا. وعمد الدكتور هوانغ وو ساك إلى تقديم الكلاب التي يقدر سعر كل منها بحوالي 100 ألف دولار أميركي كهدية في تصرف الشرطة والأجهزة الأمنية لمكتب الأمن الفدرالي في ياقوتيا التي تسمى أيضاً بجمهورية ساخا، الخالية من السكان والأكثر برودةً في العالم.

ونقلا عن صحيفة البيان، يقوم الطبيب بجمع عينات من حيوانات الماموث الصوفية المنقرضة المحفوظة منذ آلاف السنين في طبقة متجلدة تحت أرض قطبية من أجل إعادة تلك الحيوانات إلى العيش في موطنها الأصلي.

وقد تم الكشف عن الكلاب في متحف الماموث في عاصمة إقليم ياكوتسك. وسيتم تسليمها رسمياً إلى المجمع التاريخي العسكري الروسي الذي سيتولى نشرها وفق الحاجة لتطبيق القانون.

وقال مدير المتحف سيميون غريغورييف، في معرض تعليقه على الأمر: «لقد تمت إعادة استنساخ هذه الكلاب من خلايا الكلاب البوليسية الكورية، وحملت الجينات الوراثية التي تكشف قدراتها المميزة. وهي تشكل أول الكلاب البوليسية المستنسخة في روسيا».

وقال غريغورييف: «هذه الكلاب يافعة جداً، وقد خضعت في كوريا للتدريبات الأساسية، لذا سيقرر المدربون أفضل التدريبات التي سيختارونها بناءً على قدراتها ومواهبها». وتأتي هذه الكلاب ضمن 500 جرو مستنسخ في مختبرات سوام للتقنيات الحيوية في سيؤول، وهو أول مركز استنساخ حيوانات في العالم.