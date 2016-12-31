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سياسة واقتصاد

الأسواق السعودية تخلو من السجائر بعد إشاعة ارتفاع أسعارها

أريبيان بزنس
السبت، 31 ديسمبر 2016
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الأسواق السعودية تخلو من السجائر بعد إشاعة ارتفاع أسعارها

ذكرت صحيفة سعودية أمس الجمعة أن المحال والأسواق التجارية في المملكة خلت من السجائر، يوم الخميس الماضي، بعد انتشار أخبار عن بدء اعتماد الزيادة في أسعارها بنسبة 100 بالمئة اعتباراً من اليوم السبت.

 

وأوضحت صحيفة "الحياة" اليومية أن ساعات قليلة فصلت بين انتشار نبأ ارتفاع أسعار السجائر، وخلوها من المحال والأسواق التجارية، وسط صمت من وزارة التجارة والاستثمار، إذ اكتظ المدخنون في منافذ البيع طلباً لشراء ما تبقى منها بالأسعار القديمة وبكميات كبيرة، فيما أكد أحد الباعة في مركز تسوق كبير بالرياض أنه بداية من مطلع الأسبوع سيتم البيع بالسعر الجديد الذي تضاعف عن سعره الحالي.

 

وتتضمن وثيقة التوازن المالي فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. ووفقاً للوثيقة فسوف يتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 بالمئة. ومن المقرر أن يتم تطبيق الضريبة اعتباراً من الربع الثاني 2017.

 

في الوقت نفسه، نفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الخميس الماضي، ما تداول في مواقع التواصل الاجتماعي من أن رفع الدعم الحكومي عن الطاقة سيبدأ اعتباراً من (أمس) الجمعة بحسب إشاعات تم تداولها على نطاق واسع يوم الخميس الماضي.

 

وأكدت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع تويتر أن رفع الدعم الحكومي لن يتم إلا بعد تطبيق برنامج حساب المواطن وإيداع المبالغ في حسابات المستفيدين.

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