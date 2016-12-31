للحد من الهدر والغش في السعودية.. خطة لإنشاء وحدة مشتريات مركزية واحدة لجميع الوزارات والجهات الحكومية

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الجمعة أنه سيتم إنشاء وحدة مشتريات إستراتيجية لتكون مسؤولة عن مشتريات جميع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة بحيث لن تتمكن تلك الجهات من الشراء مباشرة باستثناء بعض الحالات الطارئة.

وأوضحت صحيفة "المدينة" اليومية أن مشتريات مختلف الجهات الحكومية والوزارات والقطاعات الحكومية سيتم تحويلها إلى عملية إستراتيجية وسيتم ذلك من خلال إنشاء وحدة مشتريات إستراتيجية مستقلة تكون مسؤولة عن إدارة فئات الإنفاق بمستويات مختلفة والاستفادة من الاحتياج الحكومي ككل لتحسين الجودة والقيمة، حيث ستطرح المشتريات المطلوبة لجميع القطاعات الحكومية في منافسة واحده ووقت واحد مجتمعة عبر "المنصة الموحدة" الجاري الإعداد لإطلاقها.

وقالت مصادر الصحيفة إن هناك هدراً في عمليات الشراء المباشر من مختلف القطاعات الحكومية، حيث تم اكتشاف تباين في الأسعار لنفس الوحدات بين قطاع وآخر، إضافة إلى استغلال الجهات الموردة إلى حاجة القطاعات الحكومية ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وبأكثر من سعر السوق العادي، حيث تتضاعف الأسعار بنسب تصل إلى 500 بالمئة عن سعر السوق الموجه للأفراد، بحجة أن القطاعات الحكومية تتأخر في تسليم المبالغ، إضافة إلى دخول الغش التجاري في الكميات الموردة لبعض القطاعات الحكومية.