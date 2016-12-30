استجابة لقطاع الأعمال في السعودية.. التراجع عن إطلاق برنامج نطاقات الموزون

أجلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إطلاق برنامج "نطاقات الموزون" الذي كان مقرراً إطلاقه يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى وقت لاحق " استجابة لقطاع الأعمال" في المملكة.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن أحمد قطان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية إن طلب التأجيل بالعمل بالبرنامج حالياً جاء استجابة لرغبة قطاع الأعمال تهيأت نفسه قبل تطبيق البرنامج.

وأضاف "قطان" أن كل الأمور والإجراءات التقنية والإعلامية جاهزة، وننتظر جاهزية القطاع الخاص.

ولم يذكر "قطان" موعداً تقريبياً لإطلاق برنامج "نطاقات الموزون".

وكانت وزارة العمل تعتزم إطلاق برنامج "نطاقات الموزون" الذي يعد تطويراً جديداً لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" على أن يبدأ العمل به اعتباراً من يوم الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويهدف برنامج نطاقات الموزون إلى القضاء كلياً على التوظيف الوهمي، حيث وضعت وزارة العمل المعايير التي تساعدها في إنجاح البرنامج، والمتمثلة في نسبة التوطين بالمنشأة، ‌ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة. وذلك علاوة على نسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة، إلا أن إيقاف إطلاقه حاليا تسبب في تحقيق الهدف الأساسي للبرنامج وهو القضاء على التوطين الوهمي.

وسيتزامن مع التأجيل إطلاق صفحة تحتوي على معلومات عن حدود النطاقات في كل نشاط وحجمه، وحاسبة لحساب النقاط بما يمكنها من الاطلاع على ما تحتاج إليه للانتقال للنطاقات الآمنة إذا ما كان وضعها تأثر بالنزول من نطاق آمن سابق أو يوضح لها احتياجاتها للعودة إلى موقعها السابق قبل إطلاق البرنامج في الموعد الجديد. وأقرت الوزارة تطويراً جديداً ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع "رؤية المملكة 2030"، وتعد انطلاقة لأول برامج التحول الوطني للوزارة 2020، التي تسعى إلى تحسين أداء السوق وتطويرها، والقضاء على التوطين غير المنتج.

وأقرت وزارة العمل تقسيما جديداً للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقاً لعدد العاملين، وهي:منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملاً، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 200 إلى 499 عاملاً.