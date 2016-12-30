استعداداً لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة.. تأسيس إدارة الضرائب في السعودية

أنهت هيئة الزكاة والدخل في السعودية مشروع الإدارة المعنية بالضرائب بعد أن عملت على استحداثها استعداداً لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية في الربع الأول من العام 2017 والقيمة المضافة في 2018 وفقاً للاتفاق الخليجي.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية -أمس الخميس- إن الهيئة تعمل حالياً مع الجهات المعنية ذات العلاقة للعمل على تطبيق الضرائب سواء من ناحية الآلية أو الحملات الإعلامية.

وسيتم البدء في فرض ضريبة السلع المنتقاة في الربع الثاني من 2017. أما ضريبة القيمة المضافة، فسيتم تطبيقها في الربع الأول من 2018.

وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100 بالمئة‏، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50 %‏)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100 %‏).

كما يقصد بضريبة القيمة المضافة، الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.