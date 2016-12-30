تقرير: السعودية تفقد 364 مليار دولار خلال سنة

قال تقرير أمس الخميس إن الاحتياطيات الأجنبية للسعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- انخفضت خلال عام بمقدار 97.1 مليار دولار (حوالي 364 مليار ريال) وذلك على خلفية هبوط أسعار النفط الذي يعد المورد الأساسي لميزانية المملكة.

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) إن الاحتياطيات تراجعت خلال عام بنحو 15 بالمئة من 2.383 تريليون ريال (635.5 مليار دولار) بلغتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى 2.019 تريليون ريال (538.4 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتظهر البيانات أن احتياطيات المملكة هبطت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنسبة 1 بالمئة (حوالي 5.5 مليار دولار)، مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول، حيث سجلت خلالها 543.9 مليار دولار.

وتعاني السعودية حالياً من تراجع إيراداتها المالية بسبب هبوط أسعار النفط، وفي ظل ذلك، أعلنت الرياض، يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017 بعجز يبلغ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وتتوقع المملكة أن تبلغ إيرادات ميزانيتها في العام 2017 حوالي 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، مقابل نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار).