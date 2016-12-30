السعودية ترحب بجميع الحجاج والمعتمرين.. حتى الإيرانيين

أعلنت وزير الحج والعمرة السعودي محمد بنتن، أمس الخميس، إن المملكة ترحب بالحجاج الإيرانيين وكافة حجاج العالم الإسلامي مؤكداً تقديم دعوة لوفد شؤون حجاج إيران إلى اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج لأكثر من 80 دولة بهدف تنظيم إجراءات قدوم الحجاج من دول العالم.

وفي بيان تناقلته وسائل إعلام، أكد الوزير أن السعودية ترحب بقدوم كافة الحجاج والمعتمرين والزوار دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية، مشدداً على تطبيق الأنظمة والتعليمات الهادفة إلى تيسير موسم حج هذا العام على أكمل وجه.

وأوضح "بنتن" أن اللقاءات المجدولة لمناقشة ترتيبات قدوم الحجاج وخدماتهم تتم بالتنسيق مع مؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد ومؤسسة الأدلّاء بالمدينة المنورة، مشيرا إلى أن إستراتيجية وزارة الحج والعمرة تعمل وفق خطة متكاملة للتنسيق مع كافة الأطراف وممثلي شؤون الحج في بلدانهم لتنظيم قدوم حجاجهم وإسكانهم وتنقلاتهم.

وتزامناً مع إطلاق وزارة الحج اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج لأكثر من 80 دولة، أوضح الوزير أن هذه اللقاءات تأتي بتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمناقشة تنظيم قدوم الحجاج وتزويدهم بكافة التعليمات المنظمة لشؤون الحج، بما يمكّنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، والبناء على نجاحات موسم الحج الماضي.

وفشل آخر لقاء بين مسؤولين في وزارة الحج السعودية وإدارة شؤون الحج الإيرانية في مايو/أيار الماضي بجدة في الاتفاق على استقبال الحجاج الإيرانيين العام الماضي، حيث أصر الإيرانيون على السماح لحجاجهم بإقامة دعاء الكميل ومراسم البراءة، ومنح التأشيرات من داخل إيران، وإعادة صياغة الفقرة الخاصة بالطيران المدني فيما يتعلق بمناصفة نقل الحجاج بين الناقلين الجويين الإيراني والسعودي، وهو ما يخالف المعمول به دولياً حسب بيان لوزارة الحج السعودية آنذاك.