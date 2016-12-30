صرف بدل التميز لـ21 ألف ممارس صحي سعودي

أصدر وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة تسعة قرارات وزارية باعتماد صرف بدل التميز لنحو 21 ألف ممارس صحي من منسوبي الوزارة وقطاعاتها المختلفة على مستوى المملكة للأعوام الهجرية 1435، 1434، 1433 وما قبله.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أنه تم وضع ضوابط لصرف بدل التميز بحيث يحدد المستفيدون من هذا البدل بقرار من الوزير المختص كل سنة مالية، ويستمر صرفه لمدة 12 شهراً.

وكان الوزير قد اعتمد صرف بدل التميز لـ21300 ممارس صحي سعودي ممن لم يتم الصرف لهم من منسوبي الوزارة وقطاعاتها المختلفة بما فيهم العاملون على برنامج التشغيل الذاتي. وأكدت الصحة أنها عاودت صرف بدل التميز للممارسين الصحيين السعوديين الذين لم يتم الصرف لهم للأعوام (1435، 1434، 1433 وما قبله)، وذلك للفترة من 25/ 12/ 1431 حتى نهاية 9/ 3/ 1436.

وقالت وزارة الصحة إن بدل التميز يمنح للممارسين الصحيين السعوديين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم الوظيفية، وهم (الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأخصائي غير الطبيب، الكوادر الطبية المساعدة، ودرجاتهم الوظيفية: فئة الأطباء (استشاري، طبيب نائب، مقيم)، فئة أطباء الأسنان (استشاري، طبيب نائب، عام)، فئة الصيدلة (استشاري، صيدلي أول، صيدلي)، فئة الأخصائي غير الطبيب (استشاري، أخصائي أول، أخصائي)، فئة الكوادر الطبية المساعدة (تقني، فني، مساعد صحي).

وأضافت أن البدل يهدف إلى تكريم المتميزين في مجالات عملهم، وتحفيزاً لسائر العاملين بمختلف المواقع والمنشآت الصحية، وتغيير ثقافة ومناخ العمل من الشكل النمطي إلى تحقيق الجودة بالعمل والتحسين المستمر في الأداء.