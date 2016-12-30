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سياسة واقتصاد

السعودية: لا رفع للدعم قبل تطبيق حساب المواطن

أريبيان بزنس
الجمعة، 30 ديسمبر 2016
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السعودية: لا رفع للدعم قبل تطبيق حساب المواطن

نفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية أي رفع للدعم الحكومي عن الطاقة غداً السبت وذلك رداً على إشاعات أثيرت بهذا الشأن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وفي تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر، قالت الوزارة، أمس الخميس، إن الدعم لن يرفع عن الطاقة إلا بعد تطبيق برنامج حساب المواطن -الذي أعلن عنه أخيراً- وإيداع مبالغ الدعم فيه.

 

وأطلقت السعودية برنامج (#حساب_المواطن)، مؤخراً والذي يهدف إلى "حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي، ليكون أكثر عدالة وفقاً لاحتياج الفرد أو الأسرة وبناء على دخلها".

 

ويبدأ التسجيل في حساب المواطن عبر بوابة إلكترونية ابتداءً من 4 جمادى الأولى الموافق مطلع فبراير/شباط 2017.

 

وجاء إعلان وزارة الطاقة والثروة المعدنية بعد أن انتشرت في وسائل التواصل إشاعات تقول بأن الرياض ستبدأ برفع الدعم عن المواطنين بدءاً من يوم غدٍ السبت أخر أيام السنة الميلادية 2016.

 

ويقول محرر أريبيان بزنس للشأن السعودي إن إشاعة رفع الدعم الحكومي تزامنت مع خبر نشرته صحيفة محلية صباح أمس الخميس قالت فيه إن الجمارك السعودية رفعت "الرسوم الجمركية على الدواجن 15 بالمئة لترتفع نسبة فئة الرسم من 5 إلى 20 بالمئة وذلك عقب رفع الدعم عن بعض السلع مع الإبقاء على دعم السلع الأساسية"، وهو ما أطلق الإشاعات حول رفع الدعم الحكومي في السعودية.

 

 

 

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