السعودية: واتساب يفضح غراميات محتسب تويتر

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الجمعة أن لائحة اتهام مغرد شهير هو أحد المحتسبين الأربعة الذين يحاكمون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة كشفت عن ارتباطه بعلاقة محرمة مع امرأة لا تمت له بصلة شرعية واستقباله مقاطع مرئية وصوراً تظهر مفاتنها عبر برنامج واتساب للتراسل الفوري عبر الأجهزة المحمولة.

وكانت المحكمة الجزائية قد رأت أمس الخميس في قضية المحتسبين الأربعة وهم من أشهر قادة مجاميع المحتسبين في السعودية، سبق لهم المشاركة في عدة تجمعات احتجاجية، من ضمنها اعتصام أمام الديوان الملكي قبل حوالي 3 سنوات، وتجمعات مناصحة في معرض الرياض للكتاب ومهرجان الجنادرية.

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، حضر أمام هيئة المحكمة الجزائية، أمس الخميس، اثنان من أشهر قادة حملات تأليب الرأي العام ضد ولاة الأمر، والتحريض على التجمعات المخالفة للنظام، واستمع المتهمان إلى لائحة الاتهامات الموجهة ضدهما، ومن أبرزها سعيهما لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وتأليب الرأي العام ضد ولاة الأمر.

وحملت لائحة الاتهام الموجهة للمدعى عليه الثاني، وهو "مغرد شهير" يتابع حسابه في "تويتر" قرابة نصف مليون متابع، جملة من التناقضات، فمن أبرز المفارقات شراؤه لحساب في موقع "تويتر" بمبلغ 10 آلاف ريال، لاستخدامه في دعوة تأليب الرأي العام ضد ولاة الأمر، والتشكيك في القرارات الصادرة منهم، والقدح في الإجراءات الصادرة من أجهزة الدولة.

ووفقاً للصحيفة اليومية، شملت لائحة الاتهام أيضاً ارتباط المحتسب بعلاقة محرمة مع امرأة لا تمت إليه بصلة شرعية، وذلك بالحديث معها ومراسلتها بعبارات الحب والغرام، واستقباله مقاطع مرئية وصوراً تظهر فيه مفاتنها عبر برنامج "وتساب"، فيما كان قد انتقد في تغريدات سابقة تهاون الدولة بمسألة الاختلاط ورياضة المرأة، ومطالبته أيضا باستتابة "لجين الهذلول" أو قتلها ردة.

وقالت الصحيفة إن من مفارقات قضية المدعى عليه الثاني توجيه الادعاء العام إليه تهمة التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي، التي قامت عليها هذه البلاد، بالإساءة إلى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتشبيهها بحال الخوارج، في المقابل سبق له اتهام الدولة بإسكات المشايخ، وإضعاف دور الهيئة، وإعدامها 47 شخصاً لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، ووصفه بعض الإرهابيين الذين تم إعدامهم بالمشايخ والعلماء.

وكانت الرياض أعدمت 47 شخصاً في مطلع العام 2016 بتهمة الإرهاب. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، حينها، أن معظم من أعدموا ضالعون في سلسلة هجمات نفذها تنظيم القاعدة في الفترة من 2003 إلى 2006.