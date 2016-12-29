بلدية دبي تطلق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات

أطلقت بلدية دبي "نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات " للتحفيز على تقديم خدمات نوعية وقياس مستويات سعادة المتعاملين على أسس علمية.



وقال سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي إن تبني هذه المبادرة النوعية يهدف إلى الارتقاء بآليات العمل الخدمي ورفع مستوى التنافسية لدى منشآت القطاع الحكومي.

ولفت إلى أن النظام يشكل فرصة حيوية أمام المنشآت الحكومية لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال خدمة المتعاملين من خلال تطوير منظومة متكاملة للجودة والتميز تتضمن معايير نوعية لتصنيف أداء ومستوى الخدمات المقدمة، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأشار إلى أن حرص المؤسسات والدوائر الحكومية على اعتماد النظام يؤكد أهميته وفاعليته باعتباره نظاما فريدا من نوعه على مستوى العالم.

من جانبه أكد عبد الله عبد الرحمن، مدير إدارة مراكز البلدية أنه في إطار تبني الشفافية والتواصل مع المتعاملين سيعمل النظام على تصنيف المراكز من نجمة واحدة إلى سبع نجوم مع إعلان نتائج التصنيف ووضعها بشكل مرئي ضمن كل مركز لتقدم تصورا مبدئيا للمتعاملين عن مستوى الخدمة المتوقع.

وأضاف أنه تم تحديد سبع أولويات إستراتيجية بهدف تحقيق الرؤية التي يطمح إليها مشروع تصنيف الخدمات وتشمل "تجربة المتعامل" وذلك انطلاقاً من فهم واضح لاحتياجات المتعامل والتركيز عليه والعمل على توفير خدمات ترقى فيها إلى المستويات العالمية إضافة إلى خدمات تلبي وتفوق توقعات المتعامل، وأولوية "تعدد قنوات تقديم الخدمات عبر القنوات التي يفضلها المتعامل"؛ أي الحضور الشخصي أو عبر الانترنت أو الهاتف بجانب تشجيع المتعاملين على التحول من القنوات التقليدية إلى القنوات الإلكترونية.

وذكر أن الأولويات تتضمن "تكامل الخدمة" من خلال العمل على تحقيق التكامل في العمليات والأنظمة والمعلومات وأولوية "ثقافة الخدمة" بتبنيها توجهاً حقيقياً يرتكز بشكل رئيسي على الخدمات وتساعد على تأسيس فريق عمل يتمتع بمستوى عال من المهنية وينطلق من المتعامل كمحور أول وأخير لعمله.

وأشار مدير إدارة مراكز البلدية إلى أنه تم تحديد أولوية "السعي إلى تحقيق كفاءة الخدمة عبر تحقيق كفاءة التكلفة التي ترقى بمستويات الخدمة وتحقيق الفائدة القصوى للأموال العامة وأولوية "وضع نظام حوكمة لقيادة عملية التغيير وإشراك الأطراف المعنية بجانب التركيز على إنشاء بيئة ممكنة تعزز الإبداع وتكافئ الأفكار الجديدة.