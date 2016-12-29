شركات تأمين المركبات ترد على مجلس الشورى بخفض الأسعار: الحوادث في السعودية مهولة

ردت شركات التأمين على مطالبة أعضاء مجلس الشورى السعودي (البرلمان) بخفض أسعار التأمين على المركبات بأنها مضطرة لرفع الأسعار بسبب الأعداد المهولة من حوادث المرور التي تكبدها مبالغ طائلة.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسي قوله "نتفق مع أعضاء مجلس الشورى في مطالبتهم بالحد من زيادة أسعار التأمين، ونطالب بذلك"، مستدركاً "ولكن لا بد أن يكون الحد من ارتفاع أسعار التأمين على المركبات على أساس علمي، من خلال حل جميع الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعار التأمين على المركبات".

وأوضح "العيسى" أن أهم تلك الأسباب يتمثل في ارتفاع أعداد الحوادث المرورية بصورة مهولة في السنوات الأخيرة.

ودعا إلى تفعيل الأنظمة المرورية وكبح جماح ارتفاع تكاليف الإصلاح، وتفعيل التأمين على جميع السيارات لأن هناك على الأقل ٥٠ بالمئة من السيارات غير مؤمنة حالياً، ما يسهم في انخفاض تكاليف وأسعار التأمين على المركبات، مضيفاً أن كل شركة تأمين لها أسعارها الخاصة، وتوضع من طريق الخبير الاكتواري.

وكان مجلس الشورى السعودي أجمع في سبتمبر/أيلول الماضي على ضرورة وضع حد لممارسات شركات التأمين ووقف مسلسل رفع أسعار خدماتها التأمينية المتواصل (على المركبات) بدون مبرر. واتهم عدد من أعضاء المجلس شركات التأمين بممارسة الاحتكار، ورفع أسعار التأمين دون وجود أسباب مبررة.

وشهدت أسعار خدمات التأمين الخاصة بقطاع السيارات في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً بلغ أكثر من ضعف الأسعار السابقة. وتدرس مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) شرعية وقانونية ربط أسعار التأمين على المركبات بعدد الحوادث وتكلفتها بهدف الحد من العشوائية في ارتفاع أسعار التأمين على المركبات.

وتسجل السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- نسباً مرتفعة في حوادث المرور. وبحسب تقارير مرورية رسمية، شهد العام 2015 نحو 518 ألفاً و795 حادثاً مرورياً، وتسببت جميعها بوفاة ثمانية آلاف و63 شخصاً، وإصابة نحو 36 ألفاً و303 أشخاص آخرين.