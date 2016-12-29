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سياسة واقتصاد

مع بدء رفع الدعم في السعودية.. رفع الرسوم الجمركية على الدواجن إلى 20%

أريبيان بزنس
الخميس، 29 ديسمبر 2016
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مع بدء رفع الدعم في السعودية.. رفع الرسوم الجمركية على الدواجن إلى 20%

رفعت الجمارك السعودية الرسوم الجمركية على الدواجن 15 بالمئة لترتفع نسبة فئة الرسم من 5 إلى 20 بالمئة وذلك عقب رفع الدعم عن بعض السلع مع الإبقاء على دعم السلع الأساسية.

 

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، يشمل رفع الرسوم على كل ما يتعلق بالدجاج من قطع الصدر والفخذ والشاورما وغيرها من المنتجات.

 

ويأتي هذا بالتزامن مع توجيه أصدرته مصلحة الجمارك بتحديث برنامج التعريفة الجمركية المتكاملة بالنظام الآلي للعمل بالتعديلات الجديدة اعتباراً من بداية العام 2017 على أن يشمل ذلك قوائم البنود الجديدة التي أضيفت، والتي تم إيقافها، والنصوص المعدلة، وملاحظات الأقسام والفصول المعدلة.

 

جاءت تطبيقا لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي المتخذ في منتصف العام الحالي بشأن الموافقة على تطبيق تعديلات النظام المنسق 2017 في الأول من يناير/كانون الثاني 2017 الصادرة بتوصية مجلس منظمة الجمارك العالمية.

 

يشار إلى أن الحكومة نفذت إعفاء جمركيا على أكثر من 180 سلعة من قبل؛ لكبح التضخم الذي استعر في السوق المحلية قبل نحو ثلاثة أعوام وزيادة الأسعار التي ظهرت في قطاع التجزئة بطريقة أضرت بالطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل.

 

 

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