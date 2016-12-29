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سياسة واقتصاد

داعش يهدد احتفالات أوروبا برأس السنة سنبدل "ألعابهم" النارية بأحزمة ناسفة

أريبيان بزنس
الخميس، 29 ديسمبر 2016
داعش يهدد احتفالات أوروبا برأس السنة سنبدل "ألعابهم" النارية بأحزمة ناسفة
صورة البغدادي زعيم لداعش

القاهرة (رويترز) - حثت جماعة موالية لتنظيم داعش أمس الأربعاء أنصار التنظيم المتشدد على تنفيذ هجمات على أهداف مثل الأسواق والمستشفيات في أوروبا خلال فترة عطلة عيد الميلاد وطالبت المسلمين بالابتعاد عن أماكن احتفالات المسيحيين.

جاء التهديد في الوقت الذي كثفت فيه السلطات الأوروبية إجراءات الأمن في أعقاب هجوم دهست خلاله شاحنة حشدا في سوق لهدايا عيد الميلاد في برلين مما أسفر عن مقتل 12 شخصا هذا الشهر. وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم.

ونشرت قناة ناشر الإخبارية التي تدعم داعش الرسالة على الانترنت مرفقة بصور لمقاتلين يحملون أسلحة وسكاكين وسانتا كلوز والرنة وشجرة عيد الميلاد.

وجاء في الرسالة الموجهة لأنصار التنظيم في أوروبا إن الاحتفالات والتجمعات والأسواق والمسارح ودور السينما والمراكز التجارية وحتى المستشفيات كلها أهداف.

وقالت إن داعش سيبدل "ألعابهم" النارية بأحزمة ناسفة ومتفجرات وستحول الغناء والتصفيق إلى بكاء وعويل.

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