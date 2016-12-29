ما القطاعات التي تم توطينها للسعوديين في 2016؟

أعلن مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن وزارة العمل أطلقت 7 مبادرات لتوطين القطاعات خلال العام 2016.

ونقلت صحيفة "عين اليوم" السعودية عن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان إن التوطين بدأ بالتوظيف الموجه، بحيث أن المهن التي تريد الوزارة سعودتها تقوم بتوجيهها للمواطنين، إلا أن السعودة والتوطين يشتركان في نفس المفهوم وهو إشغال الوظائف بمواطنين سعوديين مؤهلين.

القطاعات المسعودة في 2016 كانت:

1- الاتصالات

2- الصيدليات

3- القطاع المصرفي

4- وكالات السيارات

5- المغاسل

6- التمريض

7- طب الأسنان