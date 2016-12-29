السعوديون والمقيمون ينتظرون ارتفاع أسعار التبغ والمشروبات والوقود

ينتظر السعوديون والمقيمون الأجانب في المملكة -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- ارتفاع أسعار التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود.

ويأتي ذلك بعد أن قررت الرياض تطبيق ضريبة السلع المنتقاة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة اعتباراً من الربع الثاني للعام 2017.

وكانت نسب الضريبة قد تم تحديدها في الدورة 36 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربي، في ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث تم إقرار فرض الضرائب بنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية و100 بالمئة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية أنه تتم دراسة توسيع نطاق الضرائب لتشمل المشروبات والمأكولات السكرية التي تسهم في انتشار السمنة والسكري في المملكة.

وخلال الإعلان عن الموازنة العامة للسعودية للعام 2017 يوم الخميس الماضي، قال وزير الطاقة خالد الفالح إن المملكة ستواصل سياستها الخاصة بإصلاح أسعار الطاقة المحلية من 2017 وحتى 2020 وسيتم ربطها تدريجياً بالأسعار العالمية، مضيفاً أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق بالتشاور مع القطاع الخاص وسائر القطاعات لشرح الخطوات الرامية لرفع أسعار الطاقة لكنه لم يذكر تفاصيل ولم يحدد إطارا زمنيا لأي تعديلات جديدة في الأسعار.

ليتر البنزين يقفز من 33 هللة إلى 117 خلال 22 عاماً

بحسب تقرير لصحيفة "الحياة" السعودية، استحضر سعوديون خلال الأيام الماضية سعر البنزين قبل 22 عاماً، حين كان الليتر بـ33 هللة، فيما يترقبون الإعلان عن سعره الجديد، والمقدرة نسبة الزيادة فيه بـ30 بالمئة، ليصبح ليتر بنزين 95 بـ117 هللة، والـ91 في حدود 90 هللة.

والمتتبع لأسعار البنزين في المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية، يرى تبايناً فيها بين فترة وأخرى، وعلى رغم تراجع أسعار النفط العالمية، فإن سعر البنزين يرتفع محلياً مع خفض الدعم الرسمي له، إلا أن اقتصاديين سعوديين يفاخرون بأن المملكة ما زالت تُعد الدولة الثالثة الأقل على مستوى العالم في أسعار البنزين، بعد فنزويلا، وليبيا.

وحتى 1994 كان سعر ليتر البنزين في المملكة 33 هللة، ولكنه ارتفع في ذلك العام إلى 60 هللة، أما في العام التالي تم رفع الأسعار في إطار موازنة متقشفة. وحدد مجلس الوزراء آنذاك أسعاراً جديدة للبنزين بقيمة 82 هللة لليتر. وتضمن القرار الجديد تحديد زيادة هامش الربح لأصحاب المحطات ليصبح 9 هللات، بدلاً من 7 هللات وربع هللة.

ثم تبعه رفع ثان في الخامس من مايو/أيار 1999 وأصبح سعر الليتر الواحد 90 هللة. في خطوة قال الاقتصاديون إنها "تدابير لخفض العجز في الموازنة بعد انخفاض أسعار النفط وتراجع الصادرات".

وفي 2003، تم طرح نوعان من البنزين في محطات الوقود هما أوكتان 91، وأوكتان 95، الأول بسعر 82 هللة، والثاني بـ1.2 ريال لليتر الواحد. غير أن أمراً ملكياً قضى بخفض تلك الأسعار، ليصبح سعر الأول 60 هللة، والثاني 75 هللة لليتر الواحد.

وواصل مجلس الوزراء الخفض، ففي 2006، انخفض سعر أوكتان 91 إلى 45 هللة، والـ95 إلى 90 هللة. إلا أنه عاد في نهاية 2015 ورفع أسعار الوقود، ليكون سعر بنزين 91، 75 هللة لليتر، وارتفع بنزين 95 إلى 90 هللة.

وأعلن المجلس أيضاً رفع أسعار الغاز والديزل والكيروسين، وعُدلت تعرفة استهلاك الكهرباء لكل القطاعات السكني، والتجاري، والصناعي، والزراعي، والحكومي، وكذلك تسعيرة بيع المياه.

وجاءت قرارات مجلس الوزراء بعد إقرار الموازنة العامة للسعودية في 2016 بعجز بلغ 326 مليار ريال (87 مليار دولار)، في ظل هبوط أسعار النفط.

وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في موازنتها، خفضت في سبتمبر/أيلول الماضي مزايا موظفي الدولة، عبر إلغاء علاوات وبدلات ومكافآت، وخفضت رواتب الوزراء بنسبة 20 بالمئة، إضافة إلى خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى 15 في المئة.

وأعلنت المملكة يوم الخميس الماضي عن موازنة توسعية للعام المقبل، بعيداً عن توقعات الانكماش والتقشف، مركزة على الاستثمارات ذات الأولوية بهدف "تنمية الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطنين". وارتفعت قيمة الإنفاق في موازنة 2017 إلى 890 مليار ريال، مقارنة بـ825 مليار ريال في 2016.

وتشير التقارير إلى وجود خطة لرفع أسعار البنزين والمشتقات النفطية بنسبة 30 بالمئة، وستطبق خلال الربع الثاني 2017، فيما سيتم رفع الدعم الكلي عن المشتقات النفطية خلال الأعوام المقبلة، غير أن الحكومة أعلنت عن تقديم دعم للمواطنين، عبر برنامج سمته (حساب المواطن)، يوفر دعماً مالياً للأسر والأفراد من المواطنين وفق فئات محددة تعتمد على مقدار الدخل الشهري.

ومن المتوقع أن يشمل التغيير أسعار الديزل في السعودية، والتي تعتبر أقل بكثير من نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للتصنيف الائتماني موديز.

ويقل سعر الديزل في السعودية بعد الزيادة عن نظيره في الإمارات بحوالي 80 بالمئة، وعن الكويت وعُمان بنسبة 77 بالمئة، وأقل بحوالي 60 بالمئة عن مستوياته في البحرين وقطر.