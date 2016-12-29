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سياسة واقتصاد

صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينفي شراءه حصة في شركة إماراتية

أريبيان بزنس
الخميس، 29 ديسمبر 2016
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صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينفي شراءه حصة في شركة إماراتية

قال تقرير مقتضب لموقع "أرقام" الاقتصادي صباح اليوم الخميس إن مصادر رسمية في صندوق الاستثمارات العامة -الذراع الاستثماري السيادي للسعودية- نفت الأخبار المتداولة عن شراء الصندوق حصة "أقلية كبرى" في شركة يوتيكو (Utico) الإماراتية.

 

وجاء ذلك رداً على تقرير نشرته وكالة رويترز أمس الأربعاء، نقلت فيه عن ريتشارد مينيزيس الرئيس التنفيذي لشركة يوتيكو الإماراتية للمرافق قوله إن صندوق الاستثمارات العامة -أكبر صندوق للثروة السيادية في السعودية- اتفق على شراء حصة في الشركة في صفقة بعدة ملايين من الدولارات.

 

وقال "مينيزيس" أيضاً إن صندوق الاستثمارات العامة دخل في اتفاقية ملزمة مع شركة المرافق الخاصة يوتيكو الشرق الأوسط لشراء "حصة أقلية كبيرة"، دون أن يفصح عن قيمة الصفقة وقال إن التفاصيل ستنشر قريباً.

 

ويدرس صندوق الاستثمارات العامة منذ أشهر الاستثمار في قطاعات متنوعة في السعودية ودول أخرى. وقالت مصادر مطلعة لرويترز في نوفمبر/تشرين الثاني إن الصندوق عين إتش.إس.بي.سي لتقديم المشورة بشأن شراء محتمل لحصة في أكوا باور ومقرها الرياض والتي تطور وتدير محطات للكهرباء والمياه.

 

وقال الصندوق في الشهر نفسه إنه يخطط لشراء حصة رئيسية في أديبتيو وهي شركة استثمارية مقرها الخليج وتسيطر على الكويتية للأغذية (أمريكانا).

 

وقال مينيزيس "لاقى نموذجنا للتطوير ترحيبا من السعودية التي تريد محاكاته في المملكة" مضيفا أن يوتيكو تخطط لدخول السعودية في شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة.

 

وتتجه المملكة صوب خصخصة مشروعاتها للكهرباء والماء وتسعى لجذب مستثمرين وهي تمضي قدماً في إصلاحات واسعة في اقتصادها رداً على هبوط أسعار النفط.

 

وتبلغ الطاقة الحالية ليوتيكو -وهي شركة المرافق الوحيدة المملوكة للقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية- 31 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة من أربع محطات في إمارة رأس الخيمة.

 

وتبني يوتيكو محطة جديدة في رأس الخيمة بطاقة 24 مليون جالون يومياً في إطار مشروع مشترك مع جروبو كوبرا الأسبانية بتكلفة استثمارية 195.8 مليون دولار. وتقوم الشركة أيضاً بتحديث محطتين قائمتين لإضافة طاقة قدرها 10 ملايين جالون يومياً.

 

 

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