Arabian business
سياسة واقتصاد

ألمانيا تقدم منحاً مالية لأكثر من 54 ألف شخص رفضت طلبات لجوئهم

أريبيان بزنس
الأربعاء، 28 ديسمبر 2016
‫اخبار متعلقة‬‎
ألمانيا تقدم منحاً مالية لأكثر من 54 ألف شخص رفضت طلبات لجوئهم

قالت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، إنها قدمت خلال عام 2016، منحاً ماليةً لأكثر من 54 ألف شخص، رفضت طلبات لجوئهم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، هارالد نايمانس، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة أتاحت لمن رفضت طلبات لجوئهم التقدم بطلب منح مالية لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم طواعية.

 

وفق وكالة أنباء الأناضول، كشف نايمانس، أن برلين خصصت قرابة 22.5 مليون دولار لتلك المنح. وأضاف أن مجموع الأعداد التي رفضت طلبات لجوئها وغادرت ألمانيا طواعية، لا تزال غير مؤكدة.


ولم يشر نايمانس إلى أعداد اللاجئين الذين تم ترحيلهم عنوة، إلا أن تقارير تحدثت في أغسطس/آب الماضي، عن ترحيل 35 ألف طالب لجوء بشكل شبه قسري في 18 شهراً.

 

وكانت مجموعات حقوقية في ألمانيا اعترضت على ترحيل اللاجئين قسراً، الأمر الذي دفع الحكومة لإقرار منح مالية للتشجيع على المغادرة الطوعية.

 

وتقدر الحكومة الألمانية أن أكثر من نصف مليون شخص رفضت طلبات لجوئهم لا يزالون في ألمانيا، أغلبهم من أفغانستان والبلقان.

 

وفي عام 2015، استقبلت ألمانيا قرابة 890 ألف لاجئ، جلهم من سوريا والعراق وأفغانستان وألبانيا وكوسوفا.

المزيد من أخبار ألمانيا

المزيد عن هذا الخبر

انطلاق مسيرة مدنيّة لدعم حلب من ألمانيا إلى سوريا

في ألمانيا.. اللجوء الكامل لا يشمل كل السوريين

ميركل ترغب في تسريع إدماج المهاجرين بالقوى العاملة الألمانية

ميركل تعلن أن استضافة اللاجئين لـ 3 سنوات وسيعودون لدى انتهاء أزمات بلادهم

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

رئيس دولة الإمارات يصدر قانوناً اتحادياً في شأن مكافحة الغش التجاري

أمازون تتطلع لتخزين المنتجات في السماء

حكومة مصر تقر اتفاقية الحدود مع السعودية وتحيلها لمجلس النواب

بلدية دبي تطلق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

داعش يهدد احتفالات أوروبا برأس السنة سنبدل "ألعابهم" النارية بأحزمة ناسفة

وزارة الإسكان تعتزم إجراء مسح للسعوديين غير القادرين على دفع الإيجار

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »