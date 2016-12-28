ألمانيا تقدم منحاً مالية لأكثر من 54 ألف شخص رفضت طلبات لجوئهم

قالت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، إنها قدمت خلال عام 2016، منحاً ماليةً لأكثر من 54 ألف شخص، رفضت طلبات لجوئهم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، هارالد نايمانس، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة أتاحت لمن رفضت طلبات لجوئهم التقدم بطلب منح مالية لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم طواعية.

وفق وكالة أنباء الأناضول، كشف نايمانس، أن برلين خصصت قرابة 22.5 مليون دولار لتلك المنح. وأضاف أن مجموع الأعداد التي رفضت طلبات لجوئها وغادرت ألمانيا طواعية، لا تزال غير مؤكدة.





ولم يشر نايمانس إلى أعداد اللاجئين الذين تم ترحيلهم عنوة، إلا أن تقارير تحدثت في أغسطس/آب الماضي، عن ترحيل 35 ألف طالب لجوء بشكل شبه قسري في 18 شهراً.

وكانت مجموعات حقوقية في ألمانيا اعترضت على ترحيل اللاجئين قسراً، الأمر الذي دفع الحكومة لإقرار منح مالية للتشجيع على المغادرة الطوعية.

وتقدر الحكومة الألمانية أن أكثر من نصف مليون شخص رفضت طلبات لجوئهم لا يزالون في ألمانيا، أغلبهم من أفغانستان والبلقان.

وفي عام 2015، استقبلت ألمانيا قرابة 890 ألف لاجئ، جلهم من سوريا والعراق وأفغانستان وألبانيا وكوسوفا.

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