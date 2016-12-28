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سياسة واقتصاد

بلدية دبي تطلق خدمة تقسيط رسوم الخدمة لعملائها بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني

أريبيان بزنس
الأربعاء، 28 ديسمبر 2016
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بلدية دبي تطلق خدمة تقسيط رسوم الخدمة لعملائها بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني

وقعت بلدية دبي وبنك "الإمارات دبي الوطني" اتفاقية تعاون بشأن تقسيط رسوم خدماتها وتشمل إضافة خدمة جديدة لدفع مستحقات "التقسيط المرن" من خلال بطاقات الائتمانية الصادرة من المصارف العاملة في الدولة.

وقال سيد إسماعيل الهاشمي مدير الإيرادات العامة في بلدية دبي أن الاتفاقية تنص على أن يوفر بنك الإمارات دبي الوطني بطاقة الائتمان ــ بفائدة صفر في المائة ــ لعملاء بلدية دبي إلى جانب تقديم التسهيلات الائتمانية لحاملي بطاقة الائتمان الصادرة من البنك والتي تمكنهم من سداد رسوم وغرامات البلدية كما يتمكن حاملو البطاقات من تقسيط تلك المبالغ عن طريق بطاقة الائتمان ــ بفائدة صفر في المائة ــ إذا كانت قيمة الرسوم أو الغرامات 500 درهم أو أكثر بخيارات سداد تتراوح بين " 3 و 6 و 12 شهرا.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أضاف الهاشمي أن بلدية دبي تلتزم بتقديم خدمة التقسيط بفائدة الصفر في المائة إلى من يرغب بذلك من العملاء حاملي بطاقة ائتمان بنك الإمارات دبي الوطني على الرسوم والغرامات عند سدادها في المواقع الإلكترونية ومراكز البلدية إضافة إلى تدريب الموظفين المعنيين من الإلمام بتحصيل الرسوم والغرامات المستحقة ببرنامج أقساط بطاقة الائتمان صفر بالمائة المقدم من البنك من أجل التعامل مع استفسارات العملاء، كما يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بتقديم المواد التسويقية الخاصة بخدمة التقسيط ليتم عرضها في فروع الدفع لدى البنك وفي مراكز البلدية.

 

من جانبه تحدث صديق أحمد العطار رئيس قسم إيرادات الخدمات والمطالبات في البنك حول آلية التقسيط المستخدمة حاليا يتم حضور العميل شخصيا للقسم في المبنى الرئيسي لتقديم طلب التقسيط وأخذ الاعتمادات المطلوبة بعد التدقيق على الطلب ومراجعة العميل لمركز البلدية للدفع عن طريق الشيكات الآجلة ولكن عند استخدام خدمة التقسيط المرن سيتم التقديم على خدمة الدفع المرن عن طريق المصرف من قبل العميل بعد قيامه بدفع المبلغ المستحق في الدائرة والدفع متاح في جميع المواقع الالكترونية والأنظمة الذكية أو مراكز التحصل وسيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمانية بشكل فوري ومباشر للدائرة.

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