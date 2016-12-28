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سياسة واقتصاد

جزر الباهاماس تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

أريبيان بزنس
الأربعاء، 28 ديسمبر 2016
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جزر الباهاماس تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية بإمكانهم السفر إلى جزر الباهاماس دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة ثلاث شهور 90 يوما.

 

وأوضح أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقعت مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية/ لمهمة والعادية بين دولة الامارات العربية المتحدة وكومونولث جزر الباهاماس.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يتضمن قرار حكومة جزر الباهاماس إعفاء مواطني دولة الإمارات من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة إلى أراضيها حيث دخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس 27 ديسمبر 2016.

 

وأشار أحمد سعيد الهام الظاهري إلى أن قرار جزر الباهاماس يؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجزر الباهاماس وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة مستقبلا.

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