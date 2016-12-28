الضمان الصحي السعودي: المرحلة الثالثة من الوثيقة الموحدة مطلع 2017

حدد مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي 10 يناير/كانون الثاني 2017 موعداً لتطبيق المرحلة الثالثة لوثيقة التأمين الموحّدة في شركات القطاع الخاص ممن بلغ عدد عمالتها (25 - 49 عاملاً) فيما ستبدأ المرحلة الرابعة الأخيرة في أبريل/نيسان 2017 على الشركات التي يبلغ عدد عمالتها (1 - 25 عاملاً).

وخلال ورشة عمل أقيمت أمس الثلاثاء بغرفة الشرقية، تحت عنوان (المرحلة الثالثة من وثيقة التأمين الموحّدة)، رأكد رئيس قسم علاقات الشركاء بمجلس الضمان محمد الشغرود، إلزامية كل شركة من شركات القطاع الخاص بتوحيد وثيقة التأمين لديها بأن تكون لدى شركة تأمين واحدة يبدأ العمل بها في وقت محدد وتنتهي في وقت محدد.

وقال "الشغرود" إن من أهداف الوثيقة الموحّدة هو القضاء على التأمين الوهمي، حيث تظهر وثائق متعددة على شركات متعددة في أوقات متفرِّقة فتسبب عملية إرباك لشركات التأمين والمستفيدين.

وأضاف أن برنامج الوثيقة الموحّدة يتضمن منع ازدواجية الشركات في التعامل مع أكثر من شركة تأمين، موضحاً أن المجلس سيرفض كل عرض يقدّم من الشركات لتأمين عمالتها لأكثر من شركة تأمين.

وقدّر عدد العمالة المؤمّن عليها مع عائلاتهم المسجلين لدى المجلس بنحو 12 مليون فرد، مشيراً إلى أن السوق كبير ويتطلب المزيد من الإجراءات لإعطاء كل ذي حق حقه، حيث إن النظام يقضي بالتأمين لكل عامل في القطاع الخاص مع أفراد أسرته المشمولين في النظام.