كم يبلغ الاستهلاك الرشيد للأسرة السعودية المستحقة للدعم.. بنزين وكهرباء؟

عرفت وثيقة حكومية التوازن المالي الصادرة الاستهلاك الرشيد للأسرة السعودية بأنه معدل استهلاك الأسر ذات الدخل المنخفض.

وبحسب تقرير مقتضب لموقع "أرقام" الاقتصادي، حددت الوثيقة الصادرة مؤخراً معدل الاستهلاك الشهري لأسرة مكونة من 6 أفرد بحوالي 398 لتر بنزين إذا كان لديهم سيارتان و2594 كيلو واط/ ساعة من الكهرباء.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت، مؤخراً عن برنامج "حساب المواطن"و هو برنامج وطني هدفه رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

وتتضمن الفئات المستفيدة من البرنامج الأسر السعودية، الأفراد المستقلون، حاملو بطاقات التنقل، الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

ولم يقدم تقرير الموقع توضيحاً حول علاقة تلك الكميات من البنزين والكهرباء ببرنامج "حساب المواطن"، إلا أن محرر أريبيان بزنس للشؤون السعودية يتوقع أن يكون الدعم الحكومي المقدم سيكون لغاية 398 لتر من البنزين، ولغاية 2594 كيلو واط/ ساعة من الكهرباء، وما زاد عن الكميتين فإنها لن تكون مدعومة، وسوف يتحمل تكلفتها كاملة المواطن السعودي.