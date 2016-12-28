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سياسة واقتصاد

تحذير للسعوديين من السفر لدول الخليج بهويات غير واضحة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 28 ديسمبر 2016
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تحذير للسعوديين من السفر لدول الخليج بهويات غير واضحة

حذرت وزارة الداخلية السعودية المواطنين من السفر إلى دول الخليج بهويات وطنية غير واضحة المعالم وطالبت بالتأكد من سلامتها قبل السفر خارج المملكة.

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية محمد المرعول إن وزارة الداخلية تلقت ما يفيد من وزارة الخارجية بأن بعض المواطنين القادمين إلى مطار دبي يحملون هويات وطنية غير واضحة المعالم مما أعاق دخولهم وأوقعهم في حرج نتيجة لوجود حجوزات لهم في فنادق مسبوقة الدفع ما عرضهم لخسائر مالية.

 

وقال "المرعول" إن وزارة الداخلية تؤكد على كافة المواطنين المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي ممن يحملون الهوية الوطنية كوثيقة سفر بالتأكيد من سلامتها ووضوح معالمها قبل السفر خارج السعودية حتى لا يتعرضون لأي عوائق قد تمنعهم من دخول الدول التي يقصدونها.

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