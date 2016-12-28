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سياسة واقتصاد

وزارة العدل السعودية تمنع إفراغ صكوك التملك دون موافقة الوزير

أريبيان بزنس
الأربعاء، 28 ديسمبر 2016
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وزارة العدل السعودية تمنع إفراغ صكوك التملك دون موافقة الوزير

وجهت وزارة العدل السعودية لكافة كتابات العدل بعدم قبول أي مكاتبات ترد لها بشأن إفراغ صكوك التملك إلا بموجب خطاب موقع من وزير العدل.

 

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن ذلك جاء في تعميم أصدره وزير العدل وليد الصمعاني نظراً لما لوحظ من صدور مكاتبات ترد لكتابات العدل مباشرة، من غير عرضها على الوزارة، وقيام كتابات العدل بالاعتماد عليها في الإفراغ، مما يعد مخالفاً لتعاميم سابقة أصدرتها الوزارة في هذا الشأن.

 

وأكد وزير العدل أن أي إفراغ يتم بلا توجيه مكتوب موقع منه لصكوك التملك سيكون محل المسائلة والتحقيق، وذلك لمن أصدر التوجيه ولمن قام بالاعتماد عليه في الإفراغ وسيكون رئيس كتابة العدل مسؤولاً مباشراً حول إحالة أي توجيه يرد لكتابة العدل يخالف هذه التعليمات.

 

وتشمل صكوك التملك في السعودية طلبات تملك أراضي المنح، وطلبات حجج الاستحكام.

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