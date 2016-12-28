منع المقيمين في السعودية من تملك قوارب الصيد

شددت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي على ضرورة الالتزام بمنع تملك المقيمين لقوارب الصيد فيما سمحت لهم بامتلاك قوارب النزهة.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي إن الأنظمة تمنع غير السعوديين من امتلاك واسطة الصيد وتسمح لهم العمل عليها تحت كفالة أحد السعوديين سواء كان فردا أو شركة أو مؤسسة أو جهة حكومية.

وقال "الحربي" إنه يجب على المقيم تعديل مهنته وفقاً للمادة 28 من نظام العمل الذي لا يجيز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، مشيرا إلى أنه يجوز لغير السعوديين امتلاك وسائط النزهة بشرط أن تكون إقامته نظامية.

وأوضح أن خروج قوارب النزهة إلى البحر يخضع لأحكام المادة 37 من لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه المملكة، التي نصت على أن تلزم وسائط الصيد والنزهة والغوص الدخول إلى البحر أو الخروج منه من الأماكن التي يحددها حرس الحدود بعد حصول مالكها على ترخيص من حرس الحدود طبقاً للنموذج المرفق باللائحة.

وأضاف أنه يجب أن يلتزم جميع الأشخاص بالدخول والخروج للبحر بعد حصولهم على تصريح وتوفر الشروط.