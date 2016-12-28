إلغاء جواز السفر السعودي الجديد إذا تأخر استلامه

دعت المديرية العامة للجوازات السعودية جميع المواطنين الذين قاموا بإصدار أو تجديد جوازات سفرهم إلكترونياً عبر برنامج "أبشر" إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات التي قاموا بتحديدها لاستلام جوازاتهم.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد إنه تم تحديد 90 يوماً كحد أقصى لاستلام جواز السفر بعد إصداره أو تجديده إلكترونياً، وأنه بعد انقضاء هذه المدة دون مراجعة صاحب الجواز لاستلامه، سيتم إلغاء جواز السفر مما يترتب عليه عدم استرداد الرسوم، وعند رغبة المواطن في إصدار أو تجديد جواز سفره، فإن عليه إعادة طلب الخدمة من جديد وفقاً لجميع متطلباتها، نظراً لأن الجواز السابق تم إلغاؤه لعدم استلامه خلال المدة المحددة.

وحث "السعد" المواطنين على الاستفادة من خدمة إيصال الوثائق عبر البريد السعودي بخدمة "واصل"، التي تمكنهم من طلب إيصال جوازات السفر الجديدة، التي تم إصدارها لأول مرة إلى عناوينهم الوطنية.

وقال إنه بالنسبة للجوازات المجددة، فإنه يلزم مراجعة إدارات الجوازات التي حددها المواطن عند طلب التجديد إلكترونيا، وذلك لتدقيق الجواز السابق.

وكانت المديرية العامة للجوازات أتاحت، في أغسطس/آب الماضي، إصدار جواز مستقل لكل من يرغب في إصدار أو تجديد جواز بعد إيقاف إضافة المرافقين في جواز السفر السعودي.

وفي يوليو/تموز الماضي، بدأت المديرية العامة للجوازات قد بدأت في رمضان الماضي، بتطبيق إصدار الجواز السعودي لمدة 10 سنوات لمن بلغ 20 عاماً سيكون بدءاً من الأول من رمضان وبإمكان اختيار تجديده لمدة 5 سنوات، ورفعت رسوم تجديد الجواز لمدة 5 سنوات لتصبح 150 ريالاً (40 دولاراً)، و10 سنوات لتصبح 300 ريال (80 دولاراً). وذلك بعد أن كانت رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر السعودي سابقاً تبلغ 150 ريالاً ومدته خمس سنوات فقط.