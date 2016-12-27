Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية: 870 ألف وافد غير مؤمن صحياً في المملكة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية: 870 ألف وافد غير مؤمن صحياً في المملكة

قالت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء إن 870 ألف وافد في المملكة العربية السعودية غير مؤمنين صحياً ويعتبرون مخالفين لأنظمة الإقامة.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" اليومية عن مصادرها إن الشركات والمؤسسات لن تتمكن من إصدار الإقامات للوافدين والاستفادة من الخدمات الحكومية إلا بوجود التأمين الصحي.

 

وبلغ عدد المشتركين في التأمين الصحي في السعودية نحو 10.78 مليون شخص بنهاية العام 2015 منهم 7.59 مليون أجنبي.

 

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي. 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

الرياض تلزم شركات التأمين بتقديم خصم على تأمين المركبات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات

مؤسسة النقد العربي السعودي تلزم شركات التأمين بتقديم خصومات لأصحاب السجلات الخالية من المطالبات

ازدحام على شركات التأمين الصحي في دبي وتجاوز نسبة التأمين لدى السكان 98%

التأمينات الاجتماعية تؤيد رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين المسجلين في التأمينات إلى 5 آلاف ريال

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

إسرائيل تمضي في بناء المستوطنات بعد قرار مجلس الأمن الدولي

تركيا والسعودية تؤسسان شركة للصناعات الدفاعية الإلكترونية

الإمارات: "الداخلية" تعلن عن وثيقة تأمين لضمان حقوق المؤمن تجاه العمالة المنزلية

رئيس رومانيا يرفض تعيين مرشحة مسلمة رئيسة للوزراء﻿

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"إقامة دبي" تنمي مهارات استخدام اللغة الفرنسية لدى مأموري الجوازات

بالصور : فندق "ديوكس دبي" يبدأ استقبال الضيوف والزوار يوم الأربعاء

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »