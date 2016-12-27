السعودية: 870 ألف وافد غير مؤمن صحياً في المملكة

قالت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء إن 870 ألف وافد في المملكة العربية السعودية غير مؤمنين صحياً ويعتبرون مخالفين لأنظمة الإقامة.
ونقلت صحيفة "الوطن" اليومية عن مصادرها إن الشركات والمؤسسات لن تتمكن من إصدار الإقامات للوافدين والاستفادة من الخدمات الحكومية إلا بوجود التأمين الصحي.
وبلغ عدد المشتركين في التأمين الصحي في السعودية نحو 10.78 مليون شخص بنهاية العام 2015 منهم 7.59 مليون أجنبي.
ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي.المزيد من أخبار السعودية
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