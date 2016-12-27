Arabian business
سياسة واقتصاد

إسرائيل تمضي في بناء المستوطنات بعد قرار مجلس الأمن الدولي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016
‫اخبار متعلقة‬‎
إسرائيل تمضي في بناء المستوطنات بعد قرار مجلس الأمن الدولي

(رويترز) - تنظر بلدية القدس غدا الأربعاء في طلبات ترخيص بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة لإسرائيليين في مناطق احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها إلى المدينة دون أن تأبه بقرار لمجلس الأمن الدولي مناهض للاستيطان.

 

وما زالت إسرائيل غاضبة من قرار مجلس الأمن الذي طالب إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

 

وجاء في جدول أعمال نشرته بلدية القدس النظر في طلبات ترخيص ما لا يقل عن 390 منزلا جديدا والتي من المؤكد أن تؤدي الموافقة عليها إلى تزايد المعارضة الدولية والفلسطينية لبناء المستوطنات الإسرائيلية.

 

ويجتمع المجلس البلدي للتخطيط والبناء كل أربعاء عادة. وقدمت طلبات الترخيص قبل صدور قرار مجلس الأمن.

 

وحث زعماء المستوطنين ومؤيديهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ترسيع وتيرة البناء في القدس الشرقية واتهموه بأنه أبطأ الوتيرة في العام الماضي جراء الضغط الدولي.

 

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن السلطات وافقت على بناء 1506 وحدات سكنية للإسرائيليين في القدس الشرقية هذا العام مقارنة مع 395 عام 2015.

 

وقالت بلدية القدس في بيان اليوم الثلاثاء إنها "ستواصل تطوير العاصمة وفقا لنظم تخطيط المناطق والبناء.. دون إجحاف.. من أجل جميع السكان."

 

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها وهي خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

 

المزيد من أخبار فلسطين

المزيد عن هذا الخبر

مجلس الأمن الدولي يُقر مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي

اسرائيل غاضبة بعد إعلان فرنسا اعتزامها وضع ملصقات على منتجات المستوطنات

إسرائيل تصادرألف فدان في الضفة لبناء مستوطنات

سوزان رايس توبخ إسرائيل بشأن المستوطنات

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

بلدية دبي تطلق خدمة تقسيط رسوم الخدمة لعملائها بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني

جزر الباهاماس تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

الضمان الصحي السعودي: المرحلة الثالثة من الوثيقة الموحدة مطلع 2017

كم يبلغ الاستهلاك الرشيد للأسرة السعودية المستحقة للدعم.. بنزين وكهرباء؟

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

سوق السفر العربي يركز على دور التقنيات الحديثة في قطاع السفر

عروض مميزة على هواتف "إتش تي سي" خلال مهرجان دبي للتسوق

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »