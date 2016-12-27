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سياسة واقتصاد

تركيا والسعودية تؤسسان شركة للصناعات الدفاعية الإلكترونية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016
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تركيا والسعودية تؤسسان شركة للصناعات الدفاعية الإلكترونية

أسّست شركة "أسيلسان" التركية للصناعات العسكرية والإلكترونية، مع شركة "تقنية" السّعودية للتنمية والاستثمار التقني(حكومية)، شركة للصناعات الدفاعية الإلكترونية المتطورة بالمملكة العربية السعودية.

 

وبحسب بيان صادر عن أسيلسان فإنّ رأسمال الشركة يبلغ 6 مليون دولار، وأنّ إجراءات تسجيل الشركة المشتركة بدأت اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

 

ووفق وكالة الأناضول، أضاف البيان أنّ الشركة المشتركة تهدف لصناعة وتصميم وتطوير الرادارات، ومعدات الحرب الإلكترونية، والرؤية البصرية، وسد احتياجات المملكة والمنطقة من هذه المعدات.

 

وتأسست شركة "أسيلسان"، التي تشتهر بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية، عام 1975، بمبادرة من "مؤسسة تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات.

 

وبرزت "أسيلسان" في مجال تطوير أنظمة ومنتجات بتقنيات دقيقة، وباتت تسهم في الاقتصاد التركي عبر تصدير منتجاتها خارج تركيا.

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