الإمارات: وثيقة تأمين لضمان حقوق المؤمن تجاه العمالة المنزلية

طورت وزارة الداخلية في الإمارات حلولا ابتكارية أسفرت عن إطلاق وثيقة تأمين تضمن حقوق المؤمن تجاه فئة العمالة المنزلية المساعدة بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في الدولة.

وذلك انسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة بأن يكون شعار عام 2017 في دولة الإمارات «عام الخير»، وفي خطوة تهدف إلى دعم الأفراد وشركات القطاع الخاص لتعزيز مسؤوليتهم المجتمعية وأداء أدوارهم في خدمة الوطن والإسهام في مسيرته التنموية.

أعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقد في مقر الوزارة اليوم (الثلاثاء) مع أكسا الهلال الأخضر الشريك الاستراتيجي في المبادرة، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة التأمين، وفي إطار دعم الأفراد في الوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم بصفتهم كفلاء في ما يتعلق بتوظيف المساعدين المنزليين حاملي تأشيرة الإقامة الصادرة بموجب القانون، وتصريح العمل ساري المفعول على النحو المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين والمتطابق مع اشتراطاتها، وفق صحيفة البيان.

وستكون وثيقة التأمين اختيارية ومقابل رسوم تبلغ 100 درهم سنويا وبناء على ذلك تتكفل شركة التأمين بتغطية النفقات المالية للكفيل في 3 حالات وهي .الهروب والوفاة وعدم اجتياز العامل للفحص الطبي.