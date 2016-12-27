رئيس رومانيا يرفض تعيين مرشحة مسلمة رئيسة للوزراء﻿

بوخارست (أ ف ب ووكالات) - رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الثلاثاء ترشيح الحزب الاشتراكي الفائز في الانتخابات التشريعية سفيل شحادة رئيسة للوزراء. وقال يوهانيس خلال كلمة متلفزة "درست الحجج المؤيدة والمعارضة وقررت عدم قبول الاقتراح".

بعد فوزه في انتخابات 11 كانون الاول/ديسمبر اقترح الحزب الاشتراكي الاسبوع الماضي سفيل شحادة (52) التي تنتمي الى الاقلية ذات الاصول التركية في رومانيا وكانت ستكون اول امرأة مسلمة على راس حكومة في الاتحاد الاوروبي.

ولم يتم التطرق الى انتمائها الديني في البلد ذي الغالبية الارثوذكسية. إلا أن مصدرا أشار لأريبيان بزنس أن كبار مسؤولي حزب شحادة مدانين بالفساد مما جعلهم يدفعون بها إلى الواجهة بعد وعود بمحاربة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية ومواجهة أزمات مالية عديدة.

ويحظر قانون صدر العام 2001 على أي شخص أدانه القضاء، أن يصبح وزيرا. وهذا القانون يؤثر خصوصا على زعيم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" ليفيو درانيا الذي حكم عليه في الربيع بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بتهمة التزوير الانتخابي.

ويخشى أن يؤدي هذا الرفض إلى أزمة سياسية بعدما قال الإشتراكيون انهم لن يقبلوا بذلك.

وبعيد القرار، قال المحلل أندريه تارانو لوكالة فرانس برس "إما أن يتصرف الحزب الاشتراكي بحكمة ويقترح اسما آخر، أو سنتجه نحو انتخابات جديدة".

وإذ لم يتم التطرق إلى الانتماء الديني لشحادة في البلد ذي الغالبية الارثوذكسية، فإن المعارضة قدمت حججا أخرى للطعن في ترشيحها.

وسفيل شحادة غير معروفة بشكل واسع، وهي مختصة في المعلوماتية وتولت منصب وزيرة التنمية لخمسة أشهر في العام 2015.

وجاءت تسميتها من قبل رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي ليفيو درانيا الذي أعلن أنه صرف النظر عن تولي رئاسة الوزراء لأنه محكوم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بتهمة التزوير الانتخابي، الامر الذي يحرمه بحسب القانون من تولي أي منصب وزاري.