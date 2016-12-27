"الخليج للملاحة القابضة" و"سي كويست" توقعان شراكة إستراتيجية عالمية لإدارة السفن والمشاريع البحرية

وقعت شركة "الخليج لإدارة السفن" ـ التابعة لشركة "الخليج للملاحة القابضة" ـ ومقرهما دبي ـ اتفاقية شراكة عالمية استراتيجية مع شركة "سي كويست" السويسرية لإدارة السفن والخدمات الاستشارية وإدارة المشاريع البحرية في مقر الأخيرة بمدينة جنيف السويسرية.

تهدف "الخليج للملاحة القابضة" من وراء هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في المقر الرئيسي لشركة "سي كويست" في جنيف – سويسرا إلى إقتناص الفرص وبناء شراكات استراتيجية عالمية متنوعة لتنمية القطاع البحري في المنطقة وتنويع مصادر الدخل والتحول إلى مؤسسة متعددة الاعمال لإدارة السفن والخدمات الاستشارية وإدارة المشاريع البحرية.

وأوضح بيان صحافي مشترك صدر عن شركة الخليج للملاحة القابضة و"سي كويست" ـ وزع في وقت واحد في كل من دبي وجنيف اليوم ـ أنه بموجب الاتفاقية ستقوم الخليج للملاحة القابضة بتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وغيرها من الدول المجاورة في مجال إدارة السفن والخدمات الاستشارية وإدارة المشاريع البحرية من خلال الشركة الجديدة المنبثقة عن اتفاقية الشراكة، وفق وكالة أنباء الإمارات

وأضاف إن الشركة الجديدة "الخليج وسي كويست لإدارة السفن والخدمات الاستشارية لإدارة المشاريع البحرية "ستكون تابعة ومملوكة لمجموعة "الخليج للملاحة القابضة" اعتبارا من بداية العام المقبل.

يذكر أن مجموعة "سي كويست" السويسرية ـ وهي شركة عريقة ورائدة في مجال إدارة السفن والخدمات الاستشارية لإدارة المشاريع البحرية ـ لها أفرع عدة في جنيف وجنوا وريجكا وأثينا وسنغافورة وهونغ كونغ وبكين ومانيلا وتدير حاليا أكثر من /25/ سفينة وعملت على /90/ مشروعا وأشرفت على مشاريع بناء سفن متنوعة لما يقارب من /280/ مشروعا منذ تأسيسها.

وقال خميس جمعه بوعميم عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة إن هذه الشراكة تأسس وتدعم توجه شركة الخليج للملاحة القابضة لبناء شراكات عالمية لاقتناص فرص متنوعة والقدرة على النمو وتقديم خدماتها للعالم ليس فقط في مجال إدارة السفن بل أيضا في توسيع خدماتها في مجال الاستشارات الفنية لإدارة المشاريع البحرية والرقي في جودة الخدمات وتدعيم خبراتها مع شركائها السويسريين.

وذكر سيباستيانو بورتيناتو مدير عام مجموعة سي كويست أن ضم قدرات المجموعة مع واحدة من شركات السفن الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد فرصة فريدة للدخول إلى سوق نشط للغاية ويتميز بالنمو وجلب وتحويل خبراتها ومهاراتها الفنية لجودة الخدمات والأعمال البحرية.