السعودية: البدل النقدي في حساب المواطن ليس ثابتاً

قال مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إن البدل النقدي الذي ستحصل عليه الأسرة السعودية المستحقة للدعم عبر برنامج "حساب المواطن" ليس ثابتاً وإنما سيكون متغيراً تبعاً لعدد أفراد الأسرة.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن أحمد الحميدان نائب وزير العمل إنه سيتم ربط البدل النقدي وتقييده بمعايير الاستهلاك الرشيد، إلى جانب إخضاعه للمراجعة بصفة دورية للوقوف على أي مستجدات تؤدي إلى عدم استحقاق الدعم.

وقال "الحميدان" إن برنامج (#حساب_المواطن) يشمل السعوديات المعيلات لأسرهن وأنفسهن، بنفس الشروط والآلية المفروضة على رب الأسرة الرجل.

وبرنامج (حساب المواطن) -الذي أعلنته وزارة المالية يوم الخميس الماضي- هو برنامج وطني أنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

وتتضمن الفئات المستفيدة من البرنامج الأسر السعودية، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، والأم السعودية المتزوجة من أجنبي.