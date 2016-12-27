السعودية: توجيهات عليا بجدولة المستحقات المتأخرة للشركات

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء أن الجهات المختصة تلقت توجيهات بجدولة المستحقات المتأخرة للشركات على الجهات الحكومية ليتم دفعها بالكامل من دون تأخير خلال الفترة القادمة وذلك من خلال جداول تحدد تلك المستحقات بوضوح.

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليومية عن مصادرها إن التوجيهات الجديدة ترمي لتفادي حالات التأخير التي حدثت في وقت سابق وتمت تسويتها بحلول نهاية العام 2016.

وتوقعت المصادر أن تؤدي تلك التعليمات إلى سلاسة تنفيذ المشاريع الحكومية المدرجة في ميزانية العام 2017، بما يساعد القطاع الخاص في تعزيز نموه وتطوير قدراته، لتحمل مسؤولياته في تنفيذ خطط إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

وكان وزير المالية السعودية محمد الجدعان قال في وقت سابق إن الحكومة تعتزم سداد نحو 30 مليار ريال من مستحقات الشركات خلال وقت قريب، بعد أن قامت بسداد ما يزيد على 100 مليار ريال للقطاع الخاص خلال الشهرين الماضيين.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أصدر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قراراً بتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة واستكمالها قبل نهاية 2016.