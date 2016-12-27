سلطنة عمان: فوز 7 نساء في الانتخابات البلدية

أكد رئيس لجنة الانتخابات البلدية في سلطنة عمان خالد بن هلال البوسعيدي أمس الاثنين فوز 7 نساء من بين 202 عضو في المجالس البلدية بينهم 143 عضواً جديداً.

وكانت ولايات السلطنة شهدت، يوم الأحد الماضي، انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية، وبلغ عدد المترشحين 731، بينهم 23 سيدة، تنافسوا على 202 مقعد في 11 مجلساً بلديا في ولايات السلطنة.

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، قال رئيس لجنة الانتخابات في مؤتمر صحفي، نحن "راضون عن نسبة المشاركة النسائية في الانتخابات"، مشيراً إلى أن "وصول المرأة العمانية إلى المجالس البلدية، يدل على ثقة المجتمع العماني بها".

ووصلت نسبة التصويت في الانتخابات إلى أكثر من 39 بالمئة من إجمالي عدد الذين يحق لهم الانتخاب، وكانت النسبة بين الذكور 63.20 بالمئة والإناث 36.8 بالمئة.

وأكد "البوسعيدي" أنه شارك أعضاء من السلطة القضائية في عضوية اللجنة الرئيسة للانتخابات، لضمان نزاهة وشفافية عملية الانتخاب.

وكان أول مجلس بلدي في سلطنة عمان تأسس في العام 1939، وأعيد تشكيله في العام 1972.