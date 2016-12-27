ساما تحدد 3215 ريالاً أحقية الفرد من الإصدار السادس للعملة السعودية الجديدة

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ساما) الكميات التي يمكن صرفها للفرد يومياً من الإصدار السادس للعملة المعدنية والورقية بواقع 3215 ريالاً.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن لكل فرد الحق في الحصول على 5 قطع نقدية معدنية كحد أعلى لفئة الريالين، أي صرف ما قيمته 10 ريالات من هذه الفئة، وعلى 5 قطع معدنية من فئة الريال.

وأضافت أن "ساما" وضعت حداً أعلى لطلب صرف كل من فئات 5 و10 ريالات بما قيمته 100 ريال للفئة الواحدة، بينما رفعت سقف الحد الأعلى إلى 1000 ريال لصرف كل من فئات 50 و100 و500 ريال.

وكانت "ساما" قد طرحت أمس الإثنين الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية للتداول.

ولم توقف "ساما" تداول الإصدار الخامس من العملة. وسمحت للجمهور بصرف ما قيمته 13300 ريالاً بواقع 300 ريال لفئة 1 ريال، و3000 ريال لفئة الخمسة ريالات، و5 آلاف ريال لفئتي الـ (10، 50) ريال، إلا أنها لن تصرف ما قيمته 100 -500 ريال بالإصدار الخامس.